Während Experten einen späteren Unterrichtsbeginn für sinnvoll halten, starten die Schüler in Wolmirstedt jetzt teilweise noch früher. Ein Schulleiter spricht sich dagegen für den späteren Schulbeginn aus. Warum die Änderung nicht so einfach möglich ist.

Warum die Schulen in Wolmirstedt besonders früh starten

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Sich gegen 5.30 Uhr aus dem Bett quälen, um pünktlich um 7.15 Uhr zum Unterrichtsbeginn in der Schule zu sitzen - das ist für viele Wolmirstedter Schüler Alltag. Auch in der großen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme zum Familienleben unter fast 12 000 Bürgern in Sachsen-Anhalt wurde nach der Länge des Schulweges gefragt. Von weniger als fünf Minuten bis zu zwei Stunden sind die Jungen und Mädchen nach Wolmirstedt unterwegs. Wäre da nicht ein späterer Beginn sinnvoll?