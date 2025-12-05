Stress kurz vor Heiligabend? Mit der richtigen Verpackung und den wichtigsten Fristen kommen Briefe und Pakete sicher an. Diese Fehler solltest du beim Weihnachtsversand unbedingt vermeiden.

Kommt dein Geschenk wirklich rechtzeitig an? Diese Weihnachtspost-Fehler kosten Zeit – und Nerven

Ob die Weihnachtspost noch pünktlich kommt? Dafür haben die Anbieter entsprechende Fristen eingerichtet. die gelten auch für die Wünsche an den Weihnachtsmann in Himmelpfort.

Berlin/Düsseldorf - Gut, sicher und pünktlich: So sollen Briefe und Pakete zu Weihnachten nach Möglichkeit ankommen. Versenderinnen und Versender selbst können einiges dafür tun, damit die Weihnachtsgeschenke unbeschädigt und rechtzeitig unter dem Baum landen.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmann beantwortet Kinderpost in Himmelpfort

Damit Geschenke heil ankommen: So verpackst du Weihnachtspost richtig

Folgende Tipps halten der Paketdienstleister DHL und die Verbraucherzentrale parat:

Paketinhalte möglichst in einer stabilen Kartonage versenden, damit sie beim Transport vor Stößen und widrigen Witterungsbedingungen geschützt sind. Den Karton zudem mit ausreichend Füllmaterial auspolstern. Für den Versand von Flaschen nur zertifizierte Flaschenkartons verwenden.

Auf Geschenkpapier, Schnüre oder Schleifchen am Paket und bei Briefen verzichten. Solche Sendungen können nämlich nicht über die automatischen Sortieranlagen laufen, weil sie dort zu Beschädigungen führen könnten. Sie müssen von Hand bearbeitet werden. Das kostet Zeit - und Geld, weil ein Sperrgutaufschlag fällig wird.

Ein Sperrgutaufschlag wird auch dann fällig, wenn ein Paket nicht quaderförmig ist oder Teile vom Paket abstehen. Im Zweifel besser einen größeren Karton verwenden.

Entfernen Sie alte Versandlabels vom Karton und bringen Sie die gewünschte Zieladresse gut lesbar an.

Bargeld und Gutscheine versenden – was ist sicher? Geld oder Gutscheine einfach in einem frankierten Umschlag schicken? Keine gute Idee, weil beim Verlust kein Anspruch auf Schadenersatz besteht. Bei der Deutschen Post können solche Sendungen etwa als „Einschreiben Wert“ aufgegeben werden. Dann ist Bargeld zum Beispiel bis zu 100 Euro abgesichert, Sachwerte bis zu 500 Euro.

Achten Sie zudem auf ausreichende Frankierung. Sie sollte so bemessen sein, dass sie zur Sendungsart, dem Gewicht, den Sendungsmaßen, den Verpackungsbesonderheiten und dem Bestimmungsland passen.

Weihnachtsfristen 2025: Bis wann muss die Post abgegeben werden?

Und zu guter Letzt: Geben Sie Ihre Post und Pakete rechtzeitig in der jeweiligen Annahmestelle oder einer Packstation ab.