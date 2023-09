Eltern können nicht frei wählen, in welche Grundschule ihr Kind geht. Dafür sind Schulbezirke festgelegt. Die sollen geändert werden. Was das für die Schulen und Familien bedeutet.

Genthin - Die Aufteilung der Schulbezirke, die bestimmt, in welche der vier Grundschulen Genthiner Abc-Schützen jeweils eingeschult werden, rückt wieder in Fokus. Wie Cornelia Elsner, Leiterin des Fachbereichs Bürger, Organisation und Soziales (BOS) in der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses (BKS) informierte, „werden wir darüber reden müssen. Nicht unbedingt heute oder morgen, aber irgendwann schon“. Denn laut dem Entwurf der Schulentwicklungsplanung, den der Landkreis jetzt vorgelegt habe, würden zwar zum jetzigen Zeitpunkt die Schülerzahlen an allen vier Grundschulen (Stadtmitte, Uhland, Diesterweg und Tucheim) erfüllt.