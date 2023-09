Wenn Kinder in der Familie, der Schule oder überhaupt im Leben nicht mehr gut zurecht kommen, dann können sie in der Tagesgruppe „Schwalbennest“ aufgefangen werden.

Wie in Genthin seit über 25 Jahren Kinder stark fürs Leben gemacht werden

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Genthin - Emily, 10 Jahre alt, kommt gegen Mittag aus der Schule. Statt nach Hause strebt die Zehnjährige den Weg in die Friedenstraße 25 in die Tagesgruppe „Schwalbennest“ an. Sie begrüßt Erzieher Paul Kamphausen warmherzig. Seine scheinbar flüchtig hingeworfene Frage, wie die Schule war, beantwortet Emily mit einem ehrlich klingenden „Schön!“