Dass Plattenbauten in Burg bei Magdeburg auch ihren Komfort haben, stellt jetzt die Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG) im Südring der Kreisstadt unter Beweis. Dafür wurden Millionen Euro investiert.

Wohnen in Burg bei Magdeburg: Plattenbau ideal für Rentner und Familien

Burg - Die „gute alte Platte“ hat längst noch nicht ausgedient. Was man daraus machen kann, hat die Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG) jetzt im Südring 5 unter Beweis gestellt. Natürlich mit viel Geld: Rund 2,6 Millionen Euro wurden in die Hand genommen, um den Block mit den sechs Eingängen so auf Vordermann zu bringen, „dass die Wohnqualität vom Dach bis zum Keller deutlich erhöht wird“, sagt BWG-Vorstand Heino Näth. Nicht nur, dass 25 von 60 Wohnungen grundsaniert wurden, das Gebäude verfügt jetzt über moderne Personenaufzüge.