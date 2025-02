Berlin - Auch - oder gerade - in unsicheren Zeiten kann Mode ein positives Statement setzen. Die Farben, Muster und Stoffe, die nun im Frühjahr und Sommer zu sehen sind, tun es jedenfalls. Sie bringen Leichtigkeit, Frische und Fröhlichkeit. Zwei Expertinnen verraten, was genau angesagt ist und wie man es stilvoll kombiniert.

Farbtrends: Weiche Töne, spritzige Akzente und „Mokka-Mousse“

Besonders häufig sind diese Saison Pastelltöne wie Minze, Eisblau, Buttergelb und Hellrosa zu sehen. Diese sanften Farben schaffen eine entspannte, harmonische Basis und lassen sich leicht kombinieren.

„Pastelltöne stehen für Frische und Leichtigkeit“, sagt Farb- und Stilberaterin Jasmin Link. Sie schaffen im Allover-Look eine harmonische Optik. Besonders beliebt ist dieses Jahr auch die Kombination mehrerer zarter Töne wie helles Rosa mit Buttergelb oder einem hellen Blau, so Madeline Dangmann, Senior Fashion Editor bei Glamour Germany.

Wem steht was? Farben wie Minzgrün oder Hellrosa passen am besten zu warmen Hauttypen mit goldenen oder bronzefarbenen Untertönen. „Für kühle Hauttypen eignen sich hingegen Farben wie Eisblau oder Lachsrosa, die den Teint unterstreichen“, so Link. Generell gilt: Wer unsicher ist, ob bestimmte Farben dem eigenen Hauttyp schmeicheln, sollte diese im unteren Körperbereich tragen, also als Hose oder Rock. „Wichtig ist, dass die Farben im Gesicht harmonisch wirken und den Fokus nicht ablenken.“

Für mutige Akzente sorgen kräftige Farben wie ein knalliges Rot, Burgunder oder Bordeaux, so Madeline Dangmann. Auch Grün, besonders in giftigen und olivgrünen Tönen, bleibt präsent. Schon im letzten Jahr durch das erfolgreiche Pop-Album „Brat“ der Musikerin Charli XCX beeinflusst, bleibt die Farbe auch in den kommenden Sommermonaten ein Highlight.

Nicht zu vergessen ist die Pantone-Jahresfarbe „Mokka-Mousse“, ein warmer, erdiger Braunton. Dangmann beschreibt die Farbe als besonders vielseitig und langlebig. Der Farbton erinnert an frisch gebrühten Kaffee, samtige Schokolade oder cremiges Karamell - allesamt positive Assoziationen.

Jasmin Link sagt: „Mokka-Mousse strahlt Wärme und Geborgenheit aus, was ihn besonders in unsicheren Zeiten zu einer beliebten Wahl macht“. Er lässt sich laut Madeline Dangmann gut mit Natur- und Pastellfarben wie Creme, Beige oder Hellblau kombinieren, passt aber auch als neutraler Ton zu den kräftigen Trendfarben Rot oder Grün.

Muster: Animal Prints und viele, viele Blumen

In diesem Frühjahr und Sommer sind viele Muster romantisch verspielt - passend zum Boho Chic. Hoch im Kurs sind florale Muster: Dabei reicht die Palette von verspielten, romantischen Blumenprints bis hin zu grafischen Blütenmustern, die an die 70er-Jahre erinnern.

Animal Prints bleiben ein fester Bestandteil der Kollektionen, allen voran das klassische Leopardenmuster. „Leo läuft und läuft“, sagt Dangmann. Doch auch andere tierische Designs wie Zebra- und Kuhfleckenmuster sind häufig zu sehen. Besonders auffällig sind sogenannte „Bambi Prints“ - ein zartes Muster inspiriert vom Rehkitz, das langsam in den Frühling 2025 einzieht.

Animal Prints können schnell zu überladen wirken, aber mit den richtigen Styling-Tricks lassen sie sich gut im Alltag tragen. „Leo-Print lässt sich besonders gut mit gedeckten Farben wie Schwarz oder Braun kombinieren“, so die Farb- und Stilberaterin Jasmin Link. Wer es weniger auffällig mag, kann mit einem Accessoire wie Schuhen oder Taschen im Animal Print starten und sich somit langsam an den Trend heranwagen.

Stoffe: Transparente Stoffe, Naturmaterialien, Wildleder

Die Stoffe der Saison spiegeln die Leichtigkeit des Sommers wider. Naturmaterialien wie Leinen, fließende Materialien wie Seide und leichter Sommerstrick sind laut Madeline Dangmann besonders beliebt.

Auch transparente Stoffe sind in der Frühjahrs- und Sommerkollektion überall auf den Laufstegen zu sehen. Um transparente Stücke stilvoll zu tragen, empfiehlt Modeexpertin Madeline Dangmann das geschickte Einsetzen von Layering-Techniken. „Eine transparente Bluse wirkt besonders elegant, wenn sie über einem schönen BH oder schlichten Top getragen wird.“

Dazu passen klassische Hosen oder Röcke, die den Look ausbalancieren. Für kältere Tage bietet sich ein maskulin geschnittener Blazer an, der über transparenten Kleidungsstücken getragen werden kann. Das schafft einen spannenden Kontrast zwischen feminin und maskulin.

Wer den Trend noch zurückhaltender umsetzen möchte, kann mit dezenten Einsätzen starten. So etwa mit einem Rock, der am oberen Teil blickdicht ist und unten am Saum einen transparenten Einsatz hat. Oder man trägt ein transparentes Kleid und darunter aber eine Hose oder noch ein Top.

Neben transparenten Stoffen und klassischen Materialien wie Baumwolle und Jersey bleibt Leder, vor allem Wildleder, ein fester Bestandteil der Kollektionen, so Jasmin Link. Röcke, Blazer und Accessoires wie große Taschen aus Wildleder sind besonders gefragt. Veganes Leder bietet eine nachhaltige und tierfreundliche Alternative.