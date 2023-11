Project V 2023 - The Pokal

Die E-Sportler von Mouz haben das Offline-Finale im The Pokal in Köln gewonnen.

Berlin (dpa) – - Das Valorant-Team von Mouz ist neuer DACH-Pokalsieger. Das Team gewann das Grand Final des Project V: The Pokal in Köln gegen Fokus mit 2:1.

„Wir haben es geschafft“, hieß es nach dem Finale in einem X-Beitrag, früher Twitter, der E-Sport-Organisation aus Hamburg. „Nach drei spannenden Karten haben wir das Finale von The Pokal gewonnen.“

Ein Verweis auf das ausgeglichene Pokalfinale. Nachdem sowohl Mouz als auch Fokus eine Map gewinnen konnten, fiel die Entscheidung über den Pokalsieg erst auf der dritten und finalen Map Split.

Nach einem katastrophalen Start lagen die E-Sportler von Mouz zwischenzeitlich mit 0:5 in Rückstand. Statt einer Demütigung folgte jedoch eine Partie wie im Rausch. Runde um Runde ging an die E-Sport-Organisation mit Sitz in Hamburg. Nach knapp drei gespielten Stunden des Grand Final fiel letztendlich die Entscheidung zum 13:6 Map-Erfolg von Mouz und dem damit verbunden 2:1-Gesamtsieg.

Die Valorant-Profis von Mouz krönten damit ein perfektes Turnier, in dessen Verlauf sie alle ihre sieben Partien – von der Gruppenphase über die Playoffs bis zum Finale – für sich entscheiden konnten.