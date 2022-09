40 Prozent sparen höchstens 100 Euro im Monat

Frankfurt/Main - Vier von zehn Menschen in Deutschland sparen

höchstens 100 Euro im Monat. Etwa jeder Zehnte (11 Prozent) der 1000

Befragten gab in einer Erhebung des Innovationsdienstleisters Zühlke

an, gar nichts auf die hohe Kante zu legen - zumeist, weil am

Monatsende kein Geld übrig bleibt. Die Preise für Energie und

Lebensmittel haben zuletzt kräftig angezogen.

Die seit Monaten extrem hohe Inflation hat viele Menschen jedoch auch

für das Thema Sparen sensibilisiert. 62 Prozent der Befragten wählten

aus einer Reihe vorgegebener Möglichkeiten die Antwort: „Ich möchte

mich stärker mit dem Thema Geldanlage befassen.“ In der Altersgruppe

der 18- bis 29-Jährigen sagten dies sogar 77 Prozent.

„Insbesondere für junge Menschen ist die hohe Inflation ein

Bedrohungsszenario. Sie erkennen, dass sie dringend handeln müssen,

um später ein sicheres Auskommen zu haben“, ordnete Jan-Philipp Koch

von Zühlke ein. Das Unternehmen, das unter anderem in Eschborn bei

Frankfurt einen Sitz hat, arbeitet für Kunden in verschiedenen

Branchen neue Geschäftsmodelle aus.

Als Sparziel nannte in der Umfrage die Mehrheit ein finanzielles

Polster für Notfälle (54 Prozent). Auch Urlaub (47 Prozent) und

Altersvorsorge (41 Prozent) stehen ganz oben auf der Liste.

Kapitalanlage als Sparziel gaben in der Befragung 23 Prozent der 1000

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.