Berufsstarter, Immobilienkäufer, Modernisierer: Für wen lohnt sich Bausparen?

Ralf Oberländer, Finanzberater bei Schwäbisch Hall, erklärt, für wen sich Bausparen besonders lohnt.

1. Berufsstarter und Prämiensparer. „Je früher man beginnt, desto mehr Vorteile kann man nutzen: Junge Leute müssen sich mit ihrem Bausparvertrag nicht gleich für eine eigene Immobilie entscheiden“, so der Experte. Bausparer unter 25 Jahren können das Guthaben auf ihrem ersten Vertrag frei verwenden. Und unter 22-Jährige dürfen sich doppelt freuen: Bei Schwäbisch Hall erhalten sie einen Junge-Leute-Bonus von 200 Euro. Außerdem wird Bausparen staatlich gefördert: erstens mit der Wohnungsbauprämie. Für eigene Einzahlungen in den Vertrag gibt es jetzt bis zu 70 Euro pro Person und Jahr (es gelten Einkommensgrenzen). Zweitens: Fließen die vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber in den Bausparvertrag, gibt es zusätzlich bis zu 43 Euro extra vom Staat als Arbeitnehmersparzulage. Drittens hält der Staat die Wohn-Riester-Zulage bereit. Bausparer können damit eine Grundzulage von 175 Euro pro Jahr plus 300 Euro Zulage pro Kind bekommen. Und: Berufseinsteiger unter 25 Jahren erhalten einmalig 200 Euro extra.

2. Finanzierer. Wer seine Immobilie langfristig zinssicher finanzieren möchte, der sollte sich günstige Darlehenszinsen mit einem Bausparvertrag sichern. „Gegen steigende Immobilienpreise können sich Bausparer nicht absichern, gegen höhere Darlehenszinsen schon“, erklärt Oberländer. Ein weiterer Vorteil für Immobilienerwerber: Bausparverträge können als Eigenkapital in Finanzierungen eingebracht werden. Hier gilt: je mehr Eigenkapital, umso geringer der spätere Finanzierungsbedarf und die dafür anfallenden Kosten. Außerdem: Bausparverträge können auch für die Anschlussfinanzierung genutzt werden.

3. Modernisierer. Egal ob energetische Sanierung oder altersgerechter Umbau, früher oder später müssen Immobilienbesitzer modernisieren. Mit einem Bausparvertrag können sie ideal vorsorgen. Denn nicht nur das angesparte Guthaben, auch das günstige Bauspardarlehen sorgt für Planungssicherheit und finanzielle Entlastung. „Der Umbau zum klimaneutralen Gebäudebestand wird Haus- und Wohnungseigentümer viel Geld kosten. Gut, wer mit seinem Bausparvertrag vorsorgen kann“, rät Oberländer.

