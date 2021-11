Black Friday naht: So erkennen Sie echte Schnäppchen

Am Black Friday und am Cyber Monday Ende November hoffen viele Menschen auf ein echtes Shopping Schnäppchen. Doch wie erkennt man, ob das vermeintliche Sonderangebot wirklich so besonders ist?

Halle (Saale)/DUR – Schnäppchenjäger haben sich die Tage sicher schon im Kalender angestrichen: Black Friday und Cyber Monday stehen an. Am Freitag, den 26. November haben viele Händler besondere Angebote in Planung. Am darauf folgenden Montag soll sich das Ganze in ähnlicher Form wiederholen. Doch wie erkennt der Kunde, ob das vermeintliche Schnäppchen wirklich eines ist?

Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt hat allen Shopping-Fans dazu ein paar Hinweise an die Hand gegeben, um wirkliche Angebote von vermeintlich billigen Tricks zu unterscheiden.

Schnäppchen im Internet - besser anonym surfen

Wer online auf Shopping-Jagd gehen will, der sollte möglichst anonym surfen. Cookies Löschen und wenn möglich im Anonym-Modus des Browsers kann Preise senken. Denn ein Preis für alle – das ist längst vorbei. Online-Händler durchleuchten ihre Kunden genau und passen die Preise teils individuell an.

Schnäppchen gibt es außerhalb der Saison

Sinkt die Nachfrage, fällt auch der Preis. Bei vielen Saisonartikeln lohnt es sich, sie entweder direkt nach oder weit vor der jeweiligen Zeit zu holen. Vor allem Kleidung wird je nach Jahreszeit günstiger oder teurer. Aber auch Möbel, Garten- und Sportgeräte oder Reisen haben zu bestimmten Zeiten Saison. Preischarts zeigen, wie sich der Preis für ein Produkt oder eine Dienstleistung in letzter Zeit entwickelt hat.

Vorsicht vor „Geheimen Deals“

Bietet ein Händler einen super-exklusiven und auch noch „geheimen“ Deal für kurze Zeit an, sollten Kunden misstrauisch werden. Was Online-Shops versuchen als exklusives Schnäppchen zu verkaufen, kann in Wahrheit sogar teurer sein als ein reguläres Angebot. Ein Preisvergleich ist Pflicht!

Brauche ich das wirklich?

Vor allem an speziellen Tagen wie dem „Black Friday“ setzen viele Händler auf Impulskäufer, Menschen, die zuschlagen, „weil das Angebot doch so gut ist“. Verbraucherschützer warnen jedoch vor solchen spontanen Käufen. Unabhängig von den Preisen sollte man sich klarmachen, was ein Produkt oder eine Dienstleistung einem wirklich wert ist. Wie viel bin ich bereit zu zahlen? Und: Braucht man die Sache wirklich?

Was sind Black Friday und Cyber Monday

Der Black Friday kommt aus den USA, wo damit der Tag nach Thanksgiving gemeint ist. Thanksgiving ist in den USA ein traditioneller Feiertag, bei dem meist die ganze Familie über ein langes Wochenende zusammenkommt. Mit den Rabattaktionen des „Black Friday“ sollte der Umsatz an dem sonst umsatzschwachen Freitag angekurbelt werden. Später kam in den USA der „Cyber Monday“ als Aktionstag der Online-Händler dazu.

In Deutschland nutzen Händler – ob im Geschäft oder Online – meist die ganze Woche rund um den „Black Friday“ für Werbe- und Aktionsangebote.