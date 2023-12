Rückgabe, Widerruf und Co. War's ein Flop? So können Sie Weihnachtsgeschenke umtauschen

Passt nicht, gefällt nicht, ist beschädigt: Nicht immer kommt das Weihnachtsgeschenk bei Beschenkten so an wie erhofft. Dann ist es gut zu wissen, welche Rechte Käufer in Sachen Umtausch haben.