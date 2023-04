Fnatic verteidigt Tabellenführung in Valorant EMEA League

Nach Visaproblemen konnte Fnatic erstmals in Stammbesetzung in der Valorant EMEA League antreten.

Berlin - Drei Spiele, drei Siege, Tabellenführung: Die Valorant-Profis von Fnatic wahren ihre weiße Weste in der EMEA League. Gegen die E-Sportler von Team Heretics feierte Fnatic einen 2:0-Sieg.

Der Erfolg des derzeit besten Valorant-Teams ist ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Nachdem zuvor Ersatzspieler Maks „kamyk“ Rychlewski wiederholt einspringen musste, konnte Fnatic erstmals in Stammbesetzung in der neuen Valorant-Liga antreten.

Im Ligastream sagte Fnatics Jake „Boaster“ Howlett, dass dieser Sieg als klare Botschaft an die Konkurrenz mit Blick auf die Kräfteverhältnisse zu verstehen sei: „Nach dem Spiel gegen BBL letzte Woche wollte ich wirklich zeigen, dass wir die Besten in EMEA sein werden.“ Der Sieg gegen Heretics soll dabei entsprechend nur ein Zwischenstopp sein.

Durch den Sieg verteidigt das Team der britischen Organisation die Tabellenführung in der EMEA League. Weil zuvor Team Vitality eine 0:2-Niederlage gegen FUT Esports einstecken musste, ist Fnatic als einzig verbliebenes Team der EMEA League ungeschlagen.