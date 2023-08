Köln - G2 Esports hat das Counter-Strike-Turnier IEM Cologne gewonnen. Im Finale gegen Ence triumphierte die Berliner Organisation überzeugend mit 3:1 (16:4; 16:10; 13:16; 16:9) und vollendete einen ungeschlagenen Lauf durch das Turnier.

„Es ist der größte Turniersieg meiner Karriere“, sagte G2-Star Nikola „NiKo“ Kovač, der als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, im Interview nach dem Spiel. „Es lässt meine Karriere etwas besser aussehen, obwohl ich kein Major gewinnen konnte.“

G2 führt in CS:GO-Finale schnell mit 2:0

Nach einer starken Gruppenphase zogen die Finalisten der IEM Cologne, eines der letzten CS:GO-Turniere vor dem Wechsel zu Counter-Strike 2, direkt ins Halbfinale ein. G2 gewann dort mühelos gegen Astralis, das zuvor Heroic im dänischen Derby ausgeschaltet hatten. Ence setzte sich in einer Zitterpartie gegen Team Vitality durch.

Das Finale in der Lanxess Arena versprach damit zwar eine spannende Partie. Die erste Karte wurde dieser Erwartung noch nicht gerecht: G2 dominierte auf der vom Gegner gewählten Karte von Anfang bis Ende, und der Spuk war für Ence nach bereits 40 Minuten vorbei.

Sieg auf vierter Karte reicht nicht für Ence

Die zweite Karte begann für das Team um Alvaro „SunPayus“ Garcia, der bis dahin nicht an seine Glanzleistung im Halbfinale anschließen konnte, zwar besser. Doch in der zweiten Hälfte verlor Ence den Anschluss, und stand damit bereits stark unter Druck.

Mit dem Sieg auf der dritten Karte, auf der das Team ein Comeback von G2 gerade so verhindern konnte, rettete sich Ence noch in eine vierte Karte. Doch angeführt vom starken Ilya „m0NESY“ Osipov dominierte G2 dort in der zweiten Hälfte, und machte den wohl größten Erfolg der Organisation in CS:GO perfekt.

Swani erster deutscher IEM-Cologne-Sieger

Die IEM Cologne gewann damit erstmals auch ein Deutscher: Jan „Swani“ Müller, der sich bei G2 seit 2019 vom Analysten zum Head Coach hochgearbeitet hat, wurde schon während der Partie von den heimischen Fans lautstark unterstützt, und durfte am Ende auch die Trophäe in die Luft stemmen.