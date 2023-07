Bali - Gaimin Gladiators, das Dota-2-Team um den deutschen Spieler Erik „tOfu“ Engel, hat das Bali-Major gewonnen. In einem erneuten Aufeinandertreffen auf Team Liquid im Finale besiegte das Team seinen Saisonrivalen mit einem eindeutigen 3:1.

„Ich bin einfach dankbar, dass ich in einem Team mit fünf Menschen spielen kann, die alle sehr hart arbeiten“, sagte Spieler Quinn „Quinn“ Callahan im Interview nach dem Spiel. „Das ist ein Privileg und ich versuche das zu schätzen.“

Die ersten beiden Spiele waren hart umkämpft. Die erste Partie musste Gaimin erst aufholen, um sie zu gewinnen, die zweite holte sich Liquid. Dann ging dem niederländischen Team der Saft aus. Die dritte und vierte Partie wurde in schnellen 20 und 30 Minuten von Gaimin gewonnen.

Gaimin als Favorit bei TI

Gaimin gegen Liquid ist die Rivalität der Saison. In jedem diesjährigen Dota-2-Major trafen sie im Finale aufeinander, so auch auf Bali, und jedes Mal gewann Gaimin. Mit dem Sieg über Liquid holte das Team sein drittes Major in Folge – das hat in der Geschichte von Dota 2 noch kein anderes Team geschafft.

Im Laufe der Saison gewann Gaimin außerdem die beiden ESL-Turniere Dreamleague 19 und Dreamleague 20. Das Team gilt somit unangefochten als das beste Team der Welt und blickt nun nach Seattle, wo die Saison im Oktober mit der Dota-2-Weltmeisterschaft „The International“ abgeschlossen wird.