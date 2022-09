Gelassen am Buffet: Casual Konzept vermittelt Umgang mit kalorienreichen Speisen

Sich viel bewegen und ein paar Pfunde loswerden? Je weiter das Jahr voranschreitet und je mehr Feierlichkeiten anstehen, desto höher wird die Hürde, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen.

Idealerweise nutzt man also schon jetzt die Wochen bis zur Festsaison, um sein Abnehmprojekt aktiv anzugehen. Dazu ist die Casual Variante der Optifast Konzepte zum Abnehmen in Eigenregie gut geeignet. Hier gibt es von Anfang an Tipps und Anregungen, wie man auch in Gesellschaft kalorienarm essen und mit Verlockungen bei Firmenfeiern oder Familienfesten umgehen kann.

Das Konzept setzt auf einen Dreiklang aus Ernährungswissen, Bewegungsplänen und Verhaltensstrategien, kombiniert mit dem Ersatz von Mahlzeiten durch Optifast Produkte. Die übrigen ausgewogenen, kalorienarmen Mahlzeiten bereitet man nach Rezeptvorschlägen frisch zu. Außerdem geben Handbuch und digitaler Coach Strategien, Pläne und Expertentipps, wie man ungünstige Essgewohnheiten und Verhaltensmuster durchbrechen und Schritt für Schritt mehr Bewegung in den Alltag integrieren kann.

Während der ersten fünf Wochen stehen zwei von vier, in der sechsten Woche drei von vier selbst zubereitete kalorienarme Mahlzeiten auf dem Speiseplan. So kann man mehrmals täglich nach klaren Vorgaben am Familientisch oder beim Lunch mit Kollegen etwas frisch Gekochtes essen. Die Optifast-Mahlzeiten hingegen stellen mit ihrer Nährstoff-Zusammensetzung sicher, dass man sich gut versorgt fühlt und der Körper auf Fettreserven zugreifen kann, sobald man sich mehr bewegt. Das Handbuch, ein digitaler Coach, die Service-Hotline und der Blog auf der Website unterstützen auf die jeweilige Phase bezogen mit alltagstauglichen Tipps dabei, ungünstige Essgewohnheiten und verankerte Verhaltensmuster zu durchbrechen. Schließlich soll sich nach Ende der sechs Wochen kein Jojo-Effekt einstellen.

Die auf 6 Wochen ausgelegten Konzepte – Casual und Classic – richten sich an Menschen mit leichtem Übergewicht und ohne Vorerkrankungen, die eine ärztliche Betreuung erfordern würden. Sie kombinieren Ernährungswissen, Bewegungspläne und Verhaltensstrategien mit Optifast Produkten, die in Online-Apotheken, auf Amazon oder auf der Website erhältlich sind. Bei diesen Diätprodukten handelt es sich um einen Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.

Mehr Informationen finden Sie HIER.