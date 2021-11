Abnehmen in Gesellschaft: Mit neuem Konzept „Casual“ in Richtung Wohlfühlgewicht

akz-i Die „Casual“-Variante der Optifast Konzepte zum Abnehmen in Eigenregie lässt sich in fast jeder Lebenssituation leicht umsetzen.

Der Ansatz setzt auf einen Mix aus selbst zubereiteten Mahlzeiten und viel Bewegung. 6 Wochen lang wird dies kombiniert mit dem Ersatz von zunächst zwei Mahlzeiten durch Optifast Produkte. Die übrigen ausgewogenen, kalorienarmen Mahlzeiten bereiten Abnehmende nach Rezeptvorschlägen frisch zu. Außerdem geben Handbuch und digitaler Coach von Anfang an Tipps, wie Abnehmwillige ungünstige Essgewohnheiten und Verhaltensmuster durchbrechen und Schritt für Schritt mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren können.

Während der ersten fünf von insgesamt sechs Wochen stehen zwei, in der sechsten Woche drei nach Rezeptvorschlägen selbst zubereitete kalorienarme Mahlzeiten auf dem Speiseplan. So kann man zweimal täglich nach klaren Vorgaben etwas frisch Gekochtes essen, wenn die Familie sich versammelt. Auch ein leichtes Mittagessen mit Kollegen ist möglich. Die Mahlzeiten mit Optifast hingegen stellen mit einer hohen Nährstoffdichte sicher, dass man sich satt fühlt und gut versorgt ist und der Körper dennoch von Anfang an auf Fettreserven zugreift. Das begleitende Handbuch, ein digitaler Coach, die Service-Hotline und die Website unterstützen mit alltagstauglichen Tipps dabei, ungünstige Essgewohnheiten und verankerte Verhaltensmuster zu durchbrechen. Schließlich soll sich nach Ende der sechs Wochen kein Jojo-Effekt einstellen. Anregungen erhalten Abnehmwillige anhand von Angaben zu Ess- und Lebensgewohnheiten täglich passend zur jeweiligen Phase per WhatsApp. Die Tipps für mehr Bewegung und Ablenkung im Handbuch und im Coach beziehen sich ganz bewusst auf Aktivitäten im Haus und solche, die man mit wenig Aufwand im Freien durchführen kann.

Die auf 6 Wochen ausgelegten Konzepte – „Casual“ und „Classic“ – richten sich an Menschen mit leichtem Übergewicht und ohne Vorerkrankungen, die eine ärztliche Betreuung erfordern würden. Sie kombinieren Ernährungswissen, Bewegungspläne und Verhaltensstrategien mit Optifast Produkten aus der Apotheke. Bei diesen Diätprodukten handelt es sich um Lebensmittel für eine kalorienarme Ernährung zur Gewichtsreduktion.

Weitere Informationen finden Sie unter dem weiterführenden Link.

www.optifast.de/abnehmprogramm/optifast-casual-konzept