Besucher des Weihnachtsmarktes an 10 Standorten können am ab 01. Dezember 2023 etwas Gutes tun. Die AOK Sachsen-Anhalt sammelt hier Spenden für den Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Sachsen-Anhalt.

Für eine Spende von mindestens 10 Euro bekommt jeder Besucher am AOK-Stand eine Handpuppe des AOK-Drachenkindes Jolinchen. Zusätzlich erwartet die Besucher am AOK-Stand der grüne Weihnachtsmann, der in seinem Sprechzimmer die Weihnachtswünsche der Kinder oder gern auch der Erwachsenen entgegennimmt. Und mit weihnachtlichem Hintergrund können auf dem Videobooth ganz private Weihnachtsvideos gedreht werden.

Magdeburg ist am 1. Dezember einer von zehn Weihnachtsmärkten, auf dem die AOK Sachsen-Anhalt in diesem Jahr unterwegs ist. Den Gesamterlös aus der Weihnachtsmarktaktion spendet die AOK am Ende der Aktion an den Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Sachsen-Anhalt.

Insgesamt ist die AOK landesweit vom 1. Dezember bis zum 17. Dezember an vier Wochenenden unterwegs.

Freitag, 1. Dezember: Magdeburg/ Alter Markt

Samstag, 2. Dezember: Wittenberg/ Marktplatz

Sonntag, 3. Dezember: Bernburg/ Karlsplatz

Mittwoch, 6. Dezember: Dessau/ Rathauscenter

Freitag, 8. Dezember: Merseburg/ Dompatz

Samstag, 9. Dezember: Aschersleben/ Marktplatz

Sonntag, 10. Dezember: Tangermünde/ Markt

Freitag, 15. Dezember: Halberstadt/ Fisch&Holzmarkt

Samstag, 16. Dezember: Naumburg/ Markt

Sonntag, 17. Dezember: Bad Lauchstädt/ Parkstraße

Zur AOK Sachsen-Anhalt:

Die AOK Sachsen-Anhalt betreut über 830.000 Versicherte und 50.000 Arbeitgeber in 44 regionalen Kundencentern. Mit einem Marktanteil von 40 Prozent und einem Beitragssatz von 15,6 Prozent ist sie die größte und die günstigste regionale Krankenkasse in Sachsen-Anhalt.