Anzeige Halle (Saale): Kostenfreier AOK-Kurs „Besser fotografieren für Einsteiger“ für Selbsthilfegruppen

Für Mitglieder von Selbsthilfegruppen bietet die AOK Sachsen-Anhalt in Halle (Saale) am 28. September ab 16 Uhr einen Kurs „Besser fotografieren für Einsteiger“ an.