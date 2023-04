Magdeburg/DUR/acs - Nachdem die Bundesregierung am 12. April die Eckpunkte für die 2023 geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland vorgelegt hat, steht das Thema erneut in der öffentlichen Diskussion.

Geplant ist die Legalisierung von Anbau, Besitz und Konsum zunächst im privaten Bereich, unter anderem in speziellen Vereinen - sogenannten Cannabis-Clubs. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum soll erlaubt werden. Unter 18 Jahren bleibt der Konsum von Gras weiter verboten.

Alkohol und Gras beim Sex - Welche Wirkungen zeigen die Drogen?

Doch wie wirkt sich Cannabis-Konsum eigentlich auf Sex aus? Dieser Frage sind Wissenschaftler der New York University (NYU) nachgegangen. Genauer genommen haben sie untersucht, welches Rauschmittel; Alkohol oder Gras, sich in welchem Maße auf Sex auswirkt.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in den „Archives of Sexual Behavior“, eine Veröffentlichung der Academy of Sex Research. Joseph Palamar, Professor an der NYU, war zuständig für die Studie.

Befragt wurden 24 heterosexuelle Erwachsene (12 Männer, 12 Frauen), die angaben, bereits Erfahrungen mit beidem gemacht zu haben - Alkohol und Gras vor dem Sex.

Sex und Alkohol - Welche Wirkung zeigt sich?

Die Forscher fanden heraus, dass alkoholisierte Menschen offener und kontaktfreudiger sind und schneller einen Partner finden, mit dem sie ins Bett gehen, als Kiffer. In der Partnerwahl sind sie im Vergleich aber auch deutlich weniger wählerisch:

Betrunkene gaben häufiger an, am nächsten Morgen ein „böses Erwachsen“ gehabt zu haben und vom Nebenmann oder der Nebenfrau unangenehm überrascht gewesen zu sein.

Weitere Nachteile des betrunkenen Sex: Übelkeit, Filmrisse während des Schäferstündchens oder physische Probleme beim Liebesakt. Zwar dauere der Sex im betrunkenen Zustand länger, sei aber für die Frau durchaus nicht entsprechend angenehmer. Außerdem gaben mehr Befragte an, betrunkenen Sex hinterher bereut zu haben als bekifften.

Wirkung von Cannabis: Kiffer erleben Sex intensiver

Cannabis-Konsumenten hingegen gaben an, dass der Rausch ihnen zu deutlich intensiverem Sex verhalf. Außerdem würde sich die Dauer des Geschlechtsaktes deutlich länger anfühlen, so die Befragten.

Im Gegensatz zum eher wahllosen, betrunkenen Sex, gaben die Kiffer an, ihre Geschlechtspartner genauer auszusuchen und zu prüfen, mit wem sie tatsächlich ins Bett gehen.