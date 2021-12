Ein Power-Duo für eine strahlende, reine und gesund aussehende Haut

Doch erinnern wir uns an ein Treffen mit unseren besten Freund:innen, Arbeitskolleg:innen oder unserer Familie. Was fällt uns als Erstes ein, wenn wir an ihre Gesichter denken? Ein unübersehbarer Pickel? Wohl kaum. Vielmehr ist es so, dass wir auf die positiven Eigenschaften wie das Strahlen der Augen oder das freundliche Lächeln achten. Wieso also nicht mit einem gutmütigen Blick über die eigenen Pickel hinwegschauen und sich an den positiven Momenten erfreuen? Da es leider oft an unserer Nachsicht uns selbst gegenüber hapert, unterstützt uns Neutrogena mit den neuen Anti-Pickel+ Produkten, damit wir uns weiterhin auf die positiven Dinge im Leben fokussieren können, ohne uns in unserer Haut unwohl zu fühlen.

Das Anti-Pickel+ Tägliches Waschgel und das Anti-Pickel+ Tägliches Serum sorgen innerhalb von nur einer Woche für eine klarer und gesünder aussehende Haut lt. wissenschaftlichen Studien, Selbsteinschätzung von 67 bzw. 97 Teilnehmer:innen. Ausschlaggebend hierfür ist die Kombination einer hohen Konzentration an effektiven Wirkstoffen: Beim täglichen Waschgel hilft die klärende Salicylsäure (BHA), hartnäckige Pickel zu beseitigen. Gleichzeitig entfalten 2 % Glykolsäure (AHA) eine Peeling-Wirkung und helfen, farbige Pickelmale blasser erscheinen zu lassen. Für ein feineres Hautbild enthält die Formel 2 % Gluconolacton (PHA). Das tägliche Serum enthält neben der hautklärenden Salicylsäure eine Kombination (10 %) aus Glykolsäure (AHA), Mandelsäure (AHA) und Gluconolacton (PHA). Diese Inhaltsstoffe tragen zu einem ebenmäßigen Hautbild mit verbesserter Strahlkraft bei. Beide Produkte sind sowohl öl- als auch parfümfrei und verstopfen die Poren nicht.

In Kombination sorgen beide Produkte als Power-Duo für eine strahlende, reine und gesund aussehende Haut.

