Lauter Gummiwürmer und Erdkrümel, die aus Keksen zerbröselt werden, tanzen bei Food-Bloggerin Mareike Pucka an Halloween auf kleinen Amerikanern.

Berlin - Als ich ein Kind war, also irgendwann in den 90ern, waren unsere selbst veranstalteten Faschingspartys das Größte für mich. Die Deko, die Spiele, die Kostüme - ich habe alles daran geliebt. Dann wurde ich größer - und Fasching zu mögen war eher uncool. Aber dann kam der Halloween-Trend langsam, aber sicher auch zu uns. Und heute finde ich: Das Geisterevent ist wie Fasching - nur viel cooler.

Schon die Deko dazu ist der Hammer, die Kostüme sind viel witziger und ich liebe Halloween-Rezepte. Für mich muss es allerdings nicht unbedingt gruselig sein, also weniger abgehackte Finger mit Kunstblut und so, dafür mehr lustige und niedliche Dinge. Wie meine Amerikaner mit Keks-Erdkrümeln und Gummiwurm-Deko. Perfekt auch als Beitrag für die Halloweenparty in der Kita.

Zutaten für 14 Halloween-Amerikaner

Für den Teig:

75 g zimmerwarme Butter

80 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

2 Eier

250 g Mehl

3 gestrichene TL Backpulver

100 ml Milch

+ Milch zum Bestreichen

Für die Deko:

Spritzbeutel

10 gefüllte Schokokekse

Gummiwürmer

200 g Glasurzucker

Wasser

Zubereitung:

1. Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

2. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.

3. Die zimmerwarme Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Rührschüssel geben und schaumig aufschlagen.

4. Die Eier dazugeben und unterrühren.

5. Mehl und Backpulver miteinander vermischen und den Mix abwechselnd mit der Milch in die Rührschüssel geben.

6. Den homogenen Teig in den Spritzbeutel füllen und 14 Kreise auf die mit Backpapier belegten Backbleche - dabei auf ausreichend Abstand achten

7. Jedes Blech nacheinander 13-15 Minuten backen. Die heißen Amerikaner nach 10 Minuten Backzeit mit Milch bestreichen, dann zu Ende backen.

8. Die Amerikaner komplett auskühlen lassen.

9. Aus Glasurzucker und Wasser dickflüssigen Zuckerguss anrühren.

10. Die Schokokekse halbieren und die Füllung rauskratzen.

11. Die Keks-Hälften in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz klein walzen.

12. Die Amerikaner mit dem Zuckerguss bestreichen, mit den Kekskrümeln bestreuen und mit zwei Gummiwürmern verzieren.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/