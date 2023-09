Rezept der Woche Jeden Pfifferling wert: Gnocchi-Tomaten-Auflauf

Egal, was man in diesen Auflauf so alles unterbuttert - die Pfifferlinge machen ihn delikat. Food-Bloggerin Mareike Pucka denkt dabei auch an die Kids, die leicht ihr eigenes Förmchen backen können.