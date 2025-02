Pinke Katzenaugen, am besten mit Glitzer? Kein Problem, Party-Kontaktlinsen machen es möglich. Die bergen für Ungeübte aber auch Risiken, sagt ein Augenarzt und erklärt, was man dazu wissen sollte.

Hamburg - Die Liebe zum Detail: Die stellen viele Freunde und Freundinnen des Karnevals mit ihren Verkleidungen unter Beweis. Manchmal ist die Augenfarbe so ein Detail, das den Look erst rund macht. Mit Spaß-Kontaktlinsen ohne Sehstärke ist von Katzen-Augen bis zur Glitzer-Iris alles möglich.

Insbesondere für alle, die im Umgang mit Kontaktlinsen ungeübt sind, gibt es aber Risiken, wie Clemens Flamm sagt. Der Augenarzt hat eine Praxis in Hamburg und ist Vorstandsmitglied im Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA).

Frage: Herr Flamm, sind diese Party-Kontaktlinsen unbedenklich? Oder können sie dem Auge schaden?

Clemens Flamm: Grundsätzlich sind Kontaktlinsen ja Medizinprodukte. Sie sind dafür entwickelt worden, dass sie Menschen helfen, die schlecht gucken können. Wenn man Kontaktlinsen nur aus Spaß benutzt, muss man schon auf einige Dinge aufpassen.

Denn ein Optiker oder Augenarzt passt Kontaktlinsen individuell auf das Auge an. Bei diesen Spaßlinsen ist das natürlich nicht gegeben. Das kann dazu führen, dass sich die Linse vielleicht sehr festsaugt oder sehr locker sitzt, das kann Probleme machen. Womöglich bekommt man sie nicht mehr gut raus und verletzt sich dabei das Auge.

Und: Ein geübter Kontaktlinsenträger weiß ziemlich genau, wie man die Linsen einsetzt. Für jemanden, der das zum ersten Mal macht, kann das unter Umständen schwierig sein und auch das könnte zu Verletzungen am Auge führen. Wer solche Spaßlinsen benutzen will, übt also am besten vorher das Einsetzen.

Frage: Was können denn das für Verletzungen sein?

Flamm: Es kann zu Hornhautverletzungen kommen, etwa zu einer Schürfwunde auf der Hornhaut. Das ist sehr schmerzhaft und kann zu schweren Komplikationen am Auge führen, etwa zu einer Hornhauttrübung.

Daher sollte man die Warnhinweise des Auges unbedingt ernst nehmen. Heißt: Wenn man beim Einsetzen Schmerzen hat, die nicht innerhalb weniger Sekunden weggehen, sollte man die Linse auf jeden Fall wieder entfernen. Auch wenn die Linse beim Tragen eine Rötung im Auge verursacht, sollte man sie herausnehmen.

Und hat man nach dem Herausnehmen ein Fremdkörpergefühl, das länger als zwei Stunden andauert, sollte man das nicht ignorieren, sondern augenärztlich abklären lassen.

Frage: Was sind denn die wichtigsten Regeln, um sicher mit Spaß-Linsen zu hantieren?

Flamm: Meistens sind es Einwegprodukte - und daran sollte man sich auch halten, sie also wirklich nur einmal anwenden und maximal einen Tag lang tragen. Damit man sich beim Einsetzen keine Keime ins Auge holt, sollte man die Linsen mit frisch gewaschenen - idealerweise sogar mit desinfizierten - Händen aus der Verpackung holen.

Wichtig: Wenn die Linsen eine Iris nachahmen, was ja häufig der Fall ist, kann es sein, dass im Bereich des Sehens eine Verdunkelung auftritt. Denn das Muster der Linse geht in den Bereich rein, wo man sieht, wodurch die Pupille quasi künstlich verkleinert wird. Das kann dazu führen, dass man bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dämmerung schlechter gucken kann. Deshalb ist Autofahren mit den Linsen auch nur eingeschränkt möglich, am besten lässt man es bleiben.

Und bei Kontaktlinsen generell gilt: nicht damit schlafen. Nach dem Feiern sollte man die Spaßlinsen also entfernen, ehe man ins Bett geht.