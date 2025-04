Der erste heimische Spargel ist geerntet. Und er soll möglichst frisch auf den Tisch. Worauf Sie beim Kauf achten können und wie Sie Spargel zu Hause am besten lagern.

Knackt und quietscht: So erkennen Sie frischen Spargel

Bonn - Spargel schmeckt umso leckerer, je erntefrischer er ist. Kaufen Sie ihn daher am besten direkt beim Erzeuger oder auf dem Wochenmarkt, rät das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) auf seiner Webseite. Frischer Spargel hat diese Merkmale:

Die Stangen glänzen leicht, sind prall und knackig.

Der Spargelkopf ist fest geschlossen.

Die Schnittenden sind saftig und duften aromatisch.

Die Stange lässt sich mit dem Fingernagel gut einritzen und gibt nicht nach.

Reibt man mehrere Stangen aneinander, quietscht es.

Braune Stellen einfach wegschälen

Unproblematisch sind leichte braune Flecken, die einfach beim Schälen entfernt werden, erklärt das BZfE. Sie stammen vom Spargelrost, einem Pilz. Gegen die Qualität von Spargel spricht ebenfalls nicht, wenn die Stangen gebrochen oder leicht gekrümmt sind. Oft sind sie aber günstiger und man kann sie gut für Suppen, Pfannengerichte oder Salate verwenden.

Bleichspargel, den es in weiß und violett gibt, bewahren Sie zu Hause am besten im Kühlschrank auf. In ein feuchtes Baumwolltuch eingeschlagen hält er sich etwa ein bis drei Tage. Wichtig ist allerdings, ihn nicht neben stark riechende Lebensmittel zu legen, denn er nimmt leicht fremde Gerüche auf.

Grünspargel - es gibt grüne und violettgrüne Varainten - bleibt auch stehend in einem Gefäß mit etwas Wasser frisch.

Vorgeschälten Spargel direkt verarbeiten

Welche Sorte auch immer - wurden die Stangen schon vorgeschält gekauft, müssen sie auf jeden Fall kühl gelagert und auch noch am selben Tag verarbeitet werden.

Sie möchten noch länger etwas vom frisch gekauften Spargel haben? Er lässt sich auch einfrieren. Dafür die Stangen waschen, schälen und eventuell kurz blanchieren. Bei Bedarf schon in Stücke schneiden.

Sechs bis zwölf Monate hält sich Spargel tiefgekühlt und kann in dieser Zeit einfach aus dem Tiefkühler geholt und unaufgetaut direkt verarbeitet werden.