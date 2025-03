Gleichzeitig knusprig und cremig ist dieses Pita-Gericht, in dem Linsen reichlich Proteine liefern. Und von den Marinade-Zwiebeln lohnt es sich laut Food-Bloggerin Julia Uehren, reichlich zu nehmen.

Knuspriges Pita präsentiert sich in diesem Rezept mit cremigem Joghurt und einer sauer-scharfen Kombi aus marinierten Linsen und Zwiebeln.

Köln - In diesem Gericht konkurrieren ganz unterschiedliche Texturen und Aromen miteinander: knuspriges Pita und knackige Zwiebeln, weiche Linsen und seidiger Joghurt, die Säure der marinierten Zwiebeln und die Schärfe der Harissa-Linsen – getoppt durch frische Minze und würzige Korianderblätter. Was für eine Geschmacksexplosion!

Meine Empfehlung ist, von den marinierten Zwiebeln direkt eine Portion mehr zu machen – wie in diesem Rezept angegeben. Denn diese können hervorragend einen schlichten Blattsalat ergänzen oder ein einfaches Käsebrot pimpen.

Zutaten für 4 Portionen

4 Zwiebeln (rot)

220 ml Weißweinessig

3 Lorbeerblätter

6 Pimentkörner

6 Gewürznelken

6 Wacholderbeeren

5 TL Zucker

500 g Linsen (braun)

1 Zitrone (Bio)

1 Zehe Knoblauch (klein)

Salz

Pfeffer

1/2 TL Cumin (gemahlen)

1/2 TL Korianderpulver

1,5 TL Harissa

8 g Minze (frisch)

15 g Koriander (frisch)

4 Pita

300 g griechischer Joghurt

Zubereitung

1. Die Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schneiden.

2. Weißweinessig zusammen mit 350 ml Wasser, den Lorbeerblättern, Pimentkörnern, Gewürznelken, Wacholderbeeren und 4 TL Zucker in einem Topf einmal kurz sprudelnd aufkochen. Topf vom Herd nehmen und die Zwiebeln in den Sud geben. Zwiebeln samt Sud in ein steriles Einmachglas füllen und mindestens 1 Stunde (besser über Nacht) ziehen lassen.

3. Linsen laut Packungsanleitung bissfest kochen. Anschließend komplett abkühlen lassen.

4. Zitrone waschen und abtrocknen. Ca. 1 Msp. von der Schale abreiben, Zitrone auspressen. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse in ein kleines Schälchen drücken und mit 1 EL Zitronensaft und dem Zitronenabrieb vermengen. Mit Salz, Pfeffer, Cumin, Korianderpulver, Harissa und 1 TL Zucker abschmecken.

5. Dressing mit den Linsen vermengen und ca. 1 Stunde ziehen lassen.

6. Kräuter waschen und von den Stielen zupfen.

7. Pita vorsichtig teilen, sodass zwei runde Hälften entstehen. Diese in einer Grillpfanne (oder auf einem Kontaktgrill oder im Toaster) von beiden Seiten rösten, bis sie knusprig sind.

8. Den Joghurt glatt rühren und gleichmäßig auf alle Pita-Hälften verteilen. Darauf dann die Linsen, die marinierten Zwiebeln und die Kräuter geben.