Nachdem Glassplitter in verschiedenen Brühen entdeckt wurden, ruft der Lebensmittelkonzern Nestlé nun einige seiner Maggi-Sorten zurück. Welche Produkte vom Rückruf betroffen sind, erfahren Sie hier.

Nachdem Glassplitter in verschiedenen Brühen entdeckt wurden, ruft der Lebensmittelkonzern Nestlé nun einige seiner Maggi-Sorten zurück.

Frankfurt am Main/DUR – Der Lebensmittelkonzern Nestlé gab am heutigen Montag bekannt, dass einige ihrer Maggi-Brühen zurückgerufen werden. Grund dafür sei eine Unregelmäßigkeit im Glas die dazu führen kann, dass Teile davon in die Brühe gelangen.

Betroffen sind die Gläser, welche sich seit dem 19. April 2023 im Verkauf befinden. Hier ist eine Liste der Gläsernamen mit den genauen Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten:

MAGGI Gemüsebrühe Glas 119g/Chargennummer: 31110702, 31120702, 31140702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024

MAGGI Klare Brühe Glas 101g/Chargennummer: 31030702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024

MAGGI Hühnerbrühe Glas 92g/Chargennummer: 31150702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024

MAGGI Brühe mit Rind Glas 108g/Chargennummer: 31030702, 31040702, 31050702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024

Kunden, die im Besitz von betroffenen Gläsern sind, wird vom Verzehr abgeraten. Des Weiteren gab Nestlé bekannt, dass die Produkte dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Ein Kassenbon sei bei der Rückgabe nicht notwendig, der volle Kaufpreis werde rückerstattet.