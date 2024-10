Berlin - Was gibt es Besseres, als es sich bei grauem Herbstwetter mit ein paar Kerzen und einer Kuscheldecke auf der Couch gemütlich zu machen, die Lieblingsserie zu gucken und genüsslich eine knusprige Pizza zu mampfen? Ich würde sagen wenig.

Selbstgemachte Pizza bedeutet zwar auch etwas Arbeit, aber für den Geschmack lohnt sich der Aufwand immer. Ich habe heute ein paar herbstliche Zutaten kombiniert und eine ganz besondere Pizza daraus kreiert. Schon der Duft macht Lust auf mehr. Für den Teig nehme ich wie immer mein altbewährtes Rezept, das einen schönen knusprigen Boden garantiert.

Zutaten für 1 Blech Pizza

Für den Teig:

360 g Mehl (bei Bedarf etwas mehr)

200 ml lauwarmes Wasser

1/2 Würfel Hefe

2 El Olivenöl

1 TL Salz

Für den Belag:

1 kl. Dose gehackte Tomaten

Pfeffer, Salz

Pizzagewürz

2 rote Zwiebeln

etwas Zucker

dunklen Aceto Balsamico

1 Handvoll Walnüsse

6 Stücken semi-getrocknete Tomaten oder getrocknete Tomaten in Öl

100 g Gorgonzola

1/4 von einem kleinen Hokkaido

1 Kugel Mozzarella

Petersilie

150 g Schinkenspeck in Streifen geschnitten

Saft einer halben Zitrone

Olivenöl

Zubereitung

1. Für den Teig die Hefe in dem lauwarmen Wasser auflösen und mit den restlichen Zutaten verkneten. Anschließend abgedeckt an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen.

2. Den Ofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Für die Tomatensoße die gehackten Tomaten mit Salz, Pfeffer und dem Pizzagewürz verrühren und zur Seite stellen. Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die in halbe Ringe geschnittenen Zwiebeln darin anbraten, leicht salzen, mit Zucker bestreuen, kurz karamellisieren lassen und mit dunklem Balsamico ablöschen. Ebenfalls zur Seite stellen.

3. Den Kürbis waschen, von den Kernen befreien, in sehr dünne Scheiben schneiden und in einer Soße aus dem Zitronensaft, 2 EL Olivenöl, Pfeffer, Salz und Pizzagewürz marinieren. Die Petersilie und die Walnüsse getrennt voneinander grob hacken. Den Schinkenspeck ohne Öl in einer Pfanne knusprig anbraten. Den Mozzarella in Scheiben schneiden.

4. Nun geht es daran, die Pizza zusammenzubauen. Als Erstes, den Teig auf einem Backpapier in Blechgröße ausrollen, um ihn dann gleich so auf das Backblech zu legen und mit der Tomatensoße zu bestreichen.

5. Nun kommen nacheinander die restlichen Zutaten dazu, die wir auf dem Pizzaboden verteilen, beginnend mit dem Mozzarella. Den Abschluss bilden der grob mit der Hand zerpflückte Gorgonzola und die Petersilie.

6. In den Ofen schieben. Wenn der Teig an den Rändern braun und knusprig ist, die Pizza aus dem Ofen nehmen und genießen.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/