Pims: Experte vermutet 1000 Fälle in der Pandemie

Bislang etwa rund 1000 Kinder in Deutschland könnten nach Experteneinschätzung in der Pandemie am multisystemischen Entzündungssyndrom Pims als Folge einer Corona-Infektion erkrankt sein.

Gemeldet worden sind seit Mai 2020 rund 660 Fälle (Stand 6.

Februar), wie aus einem Register der Deutschen Gesellschaft für

Pädiatrische Infektiologie (DGPI) hervorgeht, das auf freiwilligen

Meldungen von mehr als der Hälfte der Kinderkliniken und -abteilungen

in Deutschland basiert.

„Mit der Dunkelziffer dürften es insgesamt in etwa 1000

Pims-Betroffene sein“, sagte der Kinder- und Jugendmediziner Jakob

Armann vom Universitätsklinikum Dresden der Deutschen Presse-Agentur,

der die Meldungen ans Register verwaltet. In Anbetracht der hohen

Infiziertenzahl bundesweit sei es eine seltene Erkrankung.

Tritt einige Wochen nach einer Covid-Infektion auf

Die Abkürzung Pims steht für Pediatric Inflammatory Multisystem

Syndrome. Typische Anzeichen sind mehrere Tage anhaltendes Fieber

sowie Durchfälle und/oder Hautausschläge typischerweise vier bis acht

Wochen nach einer Sars-CoV-2-Infektion. Auch Kinder ohne

Vorerkrankung können betroffen sein.

Etwas mehr als die Hälfte der gemeldeten Pims-Patienten ist Armann

zufolge intensivmedizinisch versorgt worden. „Es ist zwar ein

schweres Krankheitsbild, aber es ist gut behandelbar. In der Regel

können betroffene Kinder nach zwei bis fünf Tagen die Intensivstation

wieder verlassen.“ Bleibende Schäden träten in der Regel nicht auf.

„Es ist natürlich keine schöne Erkrankung, aber auch nichts, was die

Kinderkliniken an die Belastungsgrenze bringt.“

Sowohl im Register als auch in der Dresdner Klinik sei ab etwa Mitte

Dezember ein Anstieg der Fälle beobachtet worden, erklärte Armann.

Dies sei sicherlich mit den generell hohen Fallzahlen zu erklären, da

Pims mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach einer

Sars-CoV-2-Infektion auftrete - und dies unabhängig von deren

Schwere. Angenommen werde ein Pims-Fall auf 4000 Infektionen.

Unter den im Register erfassten Fällen waren rund zwei Drittel

Jungen. Die Fälle sind dem Experten zufolge gleichmäßig über alle

Altersgruppen verteilt. Insbesondere zu Beginn der Pandemie wurde die

durchgemachte Corona-Infektion teils erst rückblickend bei

Blutuntersuchungen anhand der Antikörper erkannt.

Weniger Fälle als letztes Jahr

Trotz des jüngst verzeichneten Anstiegs der Pims-Zahlen sei das

Niveau in diesem Winter eher etwas geringer als vor einem Jahr. „Das

ist wahrscheinlich ein Effekt der Delta-Variante“, erklärte Armann.

Die im Herbst und Winter 2021 vorherrschende Variante scheine etwas

seltener Pims auszulösen als die Vorgängervarianten. Dies legten

Daten aus verschiedenen Ländern nahe. „Es ist nicht zwangsläufig so,

dass sich die Krankheit mit jeder Mutation des Virus verschlimmert“,

sagte Armann.

Die Auswirkung der neuen Omikron-Variante könne man derzeit wegen des

verzögerten Vorkommens von Pims noch nicht beurteilen. Zu bedenken

sei auch, dass der Anteil der Geimpften auch unter Kindern und

Jugendlichen wachse. Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC schützt die

Gabe von zwei Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs bei Kindern und

Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren in hohem Maße vor Pims.

Fälle von Kindern mit schweren Entzündungsreaktionen im Zusammenhang

mit Corona waren im Frühjahr 2020 in mehreren Ländern aufgefallen.

Ähnliche Krankheitsbilder bei Kindern waren auch zuvor schon bekannt

- ein Beispiel ist das sogenannte Kawasaki-Syndrom, dessen Ursache

bis heute nicht ganz klar ist. Mutmaßlich handelt es sich auch hier

um die Folge einer Infektion, wie Armann erklärte. „Außerhalb einer

Pandemie ist die genaue Ursache jedoch schwer zu finden. Kinder

weisen schließlich Antikörper gegen verschiedenste Erreger auf.“ Vor

Corona sei man in Deutschland von 400 bis 500 Fällen von

Kawasaki-Syndrom bei Kindern pro Jahr ausgegangen.