Nach Rückruf: Verdächtiges Kinder-Produkt im Haus – Was muss ich tun?

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR/slo – Wer zum Osterfest Schokolade der Marke „Kinder“ bekommen hat, sollte vor dem Verzehr ganz genau hinschauen. Denn aktuell ruft Ferrero verschiedene Süßigkeiten zurück. So erkennen Sie die Produkte und handeln entsprechend.

Rückruf von Kinder-Schokolade: Worum geht es eigentlich?

In einem mittlerweile stillgelegten belgischen Werk der Firma Ferrero wurden bereits im Dezember Salmonellen in zwei Rohstofftanks für Butter entdeckt. In dem Werk wurden Schokoladenprodukte der Firma „Kinder“ hergestellt, die auch in deutschen Supermärkten gelandet sind. Am 8. April hatte Ferrero einen umfangreichen Rückruf gestartet.

Rückruf bei Ferrero: Welche Produkte sind betroffen?

Betroffen vom Rückruf sind verschiedene Kinder-Produkte, vor allem Schokobons und Überraschungseier. Aber auch andere Kinder-Produkte werden zurückgerufen. Welche genau, listet Ferrero hier auf. Andere Ferrero-Produkte sind nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen.

Wie erkenne ich, ob meine Süßigkeit betroffen ist?

Ferrero listet in seinem Rückruf neben dem Namen auch die sogenannte „EAN“ auf. Diese bis zu 13-stellige Zahl steht direkt unter dem Strichcode auf der Verpackung. Das Mindesthaltbarkeitdatum spielt bei diesem Rückruf keine Rolle.

Die EAN findet sich bei Kinder-Produkten direkt unter dem Barcode. Foto: Stephan Lohse

Wie kann ich eine betroffene Süßigkeit zurückgeben?

Eine Umfrage der Verbraucherzentrale zeigt, dass alle großen Supermarktketten betroffene Produkte nach eigenen Angaben unbürokratisch und ohne Kassenzettel zurück nehmen. Wer also selbst gekauft hat, kann die Schokolade wieder in den Supermarkt bringen und erhält sein Geld zurück.

Die Schokolade war ein Geschenk und wurde weit entfernt gekauft – was kann ich tun?

Wer die Problem-Schokolade nicht direkt zurückgeben kann oder will, der soll sich laut Ferrero direkt an den Verbraucherservice von Ferrero wenden. Dieser ist telefonisch unter (069) 665 666 0 (Montag bis Freitag 8.30 – 17.30 Uhr) und per Mail unter [email protected] erreichbar.

Was ist, wenn ich die Schokolade schon gegessen habe?

Eine Salmonellen-Erkrankung zeigt sich meist als akute Darmentzündung mit plötzlich einsetzendem Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, Unwohlsein und manchmal Erbrechen. Häufig tritt leichtes Fieber auf. Hohes Fieber ist selten, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Die Symptome halten oft über mehrere Tage hinweg an. Besonders gefährdet sind Kleinkinder oder Senioren.

Bei einem leichten Verlauf reichen Ruhe und viel Trinken. Antibiotika sind lediglich bei einem schweren Verlauf notwendig, so das RKI.

Wer glaubt, dass er sich eine Salmonellen-Erkrankung eingefangen hat, sollte einen Arzt aufsuchen.