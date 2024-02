Magdeburg. - Nach der "Hot Chip"-Challenge folgt jetzt schon der nächste riskante Trend: die "Salt Chip"-Challenge. Statt feurig-scharfer Chips werden nun von Wagemutigen extrem salzige Chips gegessen.

Die Verbraucherzentrale Hessen warnt jedoch: Das extrem salzige Gebäck kann selbst bei Erwachsenen zu Brechreiz und Kopfschmerzen führen. Für Kinder besteht sogar Lebensgefahr.

"Salt Chip"-Challenge als Social Media-Mutprobe

In den sozialen Medien jagt ein Trend den anderen und wird dadurch millionenfach geteilt. Aktuell ist die "Salt Chip"-Challenge angesagt. Sie bringt wagemutige Knabber-Fans an die Grenzen des guten Geschmacks.

Wer laut Hersteller den wohl salzigsten Chip der Welt aufessen will, braucht starke Nerven. Die Packung kostet zwischen 12,99 und 17,99 Euro. Sie enthält nur einen Tortilla-Chip und einen Schutzhandschuh. Der Chip-Hersteller aus Bonn fordert auf seiner Webseite sogar zur Challenge auf.

Bekannter YouTuber probiert "Salt Chip"-Challenge aus

Der bekannte YouTuber LukasBS mit knapp zwei Millionen Followern probiert den grünen, salzigen Chip in einem Video. Mit den Worten: "Ich glaub', das ist gar nicht gesund", packt er den Chip aus und schiebt ihn sich in den Mund. Danach verzieht er nur noch sein Gesicht und krampft sich zusammen. Er bekommt in dem Video sofort ein Getränk gereicht. Mit dem Kommentar: "Das ist so ekelhaft", besteht er die Challenge allerdings.

Chip nur mit genügend Wasser verzehren

Ein Chip besteht zu 40 Prozent aus purem Salz - das ist fast ein halber Teelöffel und entspricht ungefähr zwei Gramm. Ein durchschnittlicher Erwachsener benötigt sechs Gramm Salz am Tag, empfehlen Verbraucherschützer.

Auch wenn ein halber Teelöffel Salz nicht nach viel klingt, kann der Körper empfindlich auf diese Menge reagieren. Der Verzehr kann Übelkeit, Brechreiz und Kopfschmerzen hervorrufen. Greift ein Erwachsener also zum Salz-Chip, sollte unbedingt Wasser bereitstehen, um den plötzlichen Durst zu stillen. Dies empfiehlt jedenfalls die Verbraucherschutzzentrale.

Chips sind für Kinder lebensbedrohlich

Verbraucherschützer warnen außerdem, weil nicht auf alle Salt Chip-Packungen entsprechende Warnungen aufgedruckt sind. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollten den Salz-Chip laut der Experten auf keinen Fall verzehren. Drei Chips, die ein zwei- bis dreijähriges Kind mit zwölf Kilogramm Körpergewicht verdrückt, seien lebensbedrohlich.

Für Erwachsene nur bedingt gefährlich

Bleibt es bei Erwachsenen beim einmaligen Verzehr, führt die Mutprobe den Angaben nach zu keinen körperlichen Schäden. Doch generell empfiehlt die Verbraucherzentrale, den täglichen Salzkonsum von sechs Gramm nicht zu überschreiten. Ansonsten steige das Risiko für erhöhten Blutdruck. Hierdurch könnten dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen.