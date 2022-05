"Zeit ist Gehirn": Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde

Etwa 10.000 Menschen pro Jahr in Sachsen-Anhalt erleiden einen Schlaganfall. Welche Symptome es gibt, wie man einem Schlaganfall vorbeugen kann und wie der Stand der Forschung ist.

Hier muss jeder Handgriff sitzen: In der Stroke Unit (Schlaganfall-Einheit) im Uniklinikum Halle werden Betroffene behandelt.

Halle/MZ - Urplötzlich sieht man nicht mehr richtig, ringt um Worte, Teile des Körpers sind gelähmt: Ein Schlaganfall ist eine Notfallsituation. Rund 10.000 Betroffene müssen jährlich in Sachsen-Anhalt im Krankenhaus behandelt werden. Zum Tag gegen den Schlaganfall an diesem Dienstag hat MZ-Redakteur Matthias Müller mit Dr. Bernhard Sehm die zehn wichtigsten Fragen und Antworten aus medizinischer Sicht zusammengestellt. Der Neurologe ist Leiter einer Spezialstation für Schlaganfälle an der Universitätsmedizin Halle: die Stroke Unit.