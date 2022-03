Was Experten zur Corona-Viertimpfung ab 60 Jahren sagen

Berlin - Eine vierte Corona-Impfung schon für ab 60-Jährige:

Dafür wirbt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seit

einigen Tagen und beruft sich auf neue israelische Daten. Auch auf

EU-Ebene dringt er dazu auf eine entsprechende gemeinsame Linie. Die

in Deutschland für das Thema zuständige Ständige Impfkommission

(Stiko) ist bisher zurückhaltend. Dazu Fragen und Antworten.

Wie sehen die Empfehlungen zur Viertimpfung bisher hierzulande aus?

Seit Mitte Februar rät die Stiko angesichts der Omikron-Welle

bestimmten Gruppen dazu: Menschen ab 70, Bewohnern von

Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren.

Wegen der Ausbruchsgefahr sind auch Beschäftigte von Einrichtungen

wie Kliniken und Pflegeheimen einbezogen. Bei gesundheitlicher

Gefährdung rät die Stiko, die zweite Auffrischung frühestens drei

Monate nach der ersten vorzunehmen. Bei Gesundheits- und

Pflegepersonal soll es mindestens ein halbes Jahr Abstand sein.

Wie viele Menschen sind der Empfehlung bisher nachgekommen?

Der Verlauf könne nicht zufriedenstellen, sagte Lauterbach kürzlich.

Allein von den 13,5 Millionen Menschen über 70 Jahren sowie von den

Menschen mit Immundefekt seien bisher weniger als zehn Prozent ein

viertes Mal geimpft. Zu den denkbaren Gründen zählt, dass ein an

Omikron angepasstes Vakzin immer noch fehlt. Genug von bisherigen

Impfstoffen scheint vorhanden: Lauterbach sagte kürzlich, wegen

stockender Abnahme durch einkommensschwächere Länder sei zu

befürchten, dass in Europa Impfstoff vernichtet werden muss.

Welche Erfahrungen hat Israel mit dem zweiten Booster gemacht?

Daten zu mehr als 560.000 Menschen zwischen 60 und 100 Jahren, die

teils nur dreimal, teils bereits ein viertes Mal geimpft wurden, sind

vor einigen Tagen als Preprint erschienen - also noch ohne die bei

Studien übliche externe Begutachtung. Ergebnis: Die Sterblichkeit

durch Covid-19 sei in der vierfach geimpften Gruppe um 78 Prozent

verringert gewesen, verglichen mit der Gruppe der nur Geboosterten.

Darauf berief sich Lauterbach.

Was steckt dahinter?

Ein genauerer Blick in die Daten zeigt: Die Unterschiede zwischen den

verglichenen zwei Gruppen aus drei- beziehungsweise vierfach

Geimpften sind minimal, wie der Vizepräsident der Deutschen

Gesellschaft für Immunologie, Reinhold Förster, sagte: „Beide Gruppen

haben bei Omikron ein sehr geringes Sterberisiko durch Covid-19.“ Die

Angaben zur verringerten Sterblichkeit basierten daher auf relativ

kleinen absoluten Zahlen. Bei den 60- bis 69-Jährigen zum Beispiel

starben laut Preprint fünf der rund 111.800 vierfach Geimpften und 32

der rund 123.800 dreifach Geimpften.

Welche Tücken haben die israelischen Daten noch?

„Es ist ja die Frage, inwieweit die beiden Gruppen vergleichbar sind.

Manche dreifach geimpfte Vorerkrankte dürften sich nicht zur

Viertimpfung aufgerafft haben, was die Unterschiede bei der

Sterblichkeit zum Teil erklärten könnte“, sagte Förster. Darüber

hinaus weist das Autorenteam selbst darauf hin, dass sie nur auf eine

relativ kurze Zeitspanne von 40 Tagen blicken. Bei der erfassten

Todesursache Covid-19 in Krankenhäusern könnten zudem auch Fälle

enthalten sei, in denen ein positiver Test ein Nebenbefund ist.

Wie sieht die Stiko den Lauterbach-Vorstoß?

Stiko-Chef Thomas Mertens sagte, dass das Gremium ohnehin ständig

neue Daten sichte und die Notwendigkeit von Aktualisierungen prüfe.

Die Frage der vierten Dosis lasse sich nicht ausschließlich am Alter

der Impflinge festmachen. Vielmehr spielten auch Vorerkrankungen und

Überlegungen zum Impfschutz auf längere Sicht eine Rolle. „Anhand

bisher verfügbarer Daten kann man aber sagen, dass der zweite Booster

offenbar nur bedingt vor Infektion schützt, aber schwere Verläufe in

Risikogruppen reduzieren kann.“

Die aktuelle 70-Jahre-Schwelle sei auch durch eine Analyse deutscher

Daten zustande gekommen: mit dem Ergebnis, dass das Gros der schweren

Erkrankungen und Todesfälle eben in diesem Alter auftrete. Mertens

sprach darüber hinaus von zu benennenden Prioritäten: „Ein

Hauptproblem bei 60- bis 69-Jährigen auf Intensivstationen besteht im

Augenblick in Patienten ohne erste Booster-Impfung, noch schlechterem

oder völlig fehlendem Impfschutz.“

Wie bewerten andere Experten die bisherigen Erkenntnisse?

Mehrere angefragte Fachleute reagierten zurückhaltend und werten die

bisherige Datenlage als dünn. „Eigentlich müsste man abwarten, ob

sich die Beobachtung auch in anderen Ländern bestätigt“, sagte die

Infektiologin Jana Schroeder. „Auch Daten zur Sicherheit wurden in

der israelischen Studie nicht erhoben. Warum sollten wir bei Senioren

weniger vorsichtig sein als bei Kindern? Schließlich ist die

Corona-Impfung für Fünf- bis Elfjährige in Deutschland immer noch

nicht generell empfohlen, trotz mehr als acht Millionen geimpfter

Kinder in den USA.“

Bedenken gibt es auch, da völlig unklar ist, welche Virusvarianten in

einigen Monaten vorherrschen, welche Impfstoffe es dann gibt und was

das wiederum für die Impfempfehlungen zum Winter hin bedeutet.