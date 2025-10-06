Eigentümer/-innen von Immobilien müssen fernablesbare Messtechnik installieren und den Mieter/-innen regelmäßig Verbrauchsinformationen zu Heizung und Warmwasser zur Verfügung stellen.

Das ist eine Chance: Wer seine Verbrauchswerte kennt, kann Energie sparen. Die Heizkostenabrechnung selbst zu erstellen, kann aufwendig und fehleranfällig sein.

Vermieter/-innen sind verpflichtet, ihren Mieter/-innen einmal jährlich eine Abrechnung auszustellen, auf der Mieter/-innen die Kosten für ihren Heizungs- und Warmwasserverbrauch ablesen können. Diese sogenannte verbrauchsabhängige Abrechnung soll sicherstellen, dass Mieter/-innen oder Wohnungseigentümer/-innen in Gebäuden, die durch eine zentrale Heizungsanlage mit Wärme beziehungsweise Warmwasser versorgt werden, nur für ihren tatsächlichen Verbrauch bezahlen. Konkret gibt die HKVO vor, dass zwischen 50 und 70 Prozent der Heizkosten nach individuellem Verbrauch abgerechnet werden sollen. Die verbleibenden 30 bis 50 Prozent werden als Grundkosten verbrauchsunabhängig, zum Beispiel auf Basis der Wohnfläche, umgelegt. Warmmieten, Heizungspauschalen oder eine Heizkostenabrechnung ausschließlich nach der Quadratmeterzahl der Wohn- oder Nutzfläche sind unzulässig.

Typische Fehlerquellen, wenn die Heizkostenabrechnung selbst erstellt wird, sind die falsche Erfassung der Verbrauchswerte und eine nicht nachvollziehbare Aufteilung der CO₂-Kosten. Solche Fehler können rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, etwa Rückerstattungen und Streitigkeiten mit Mieter/-innen. Ein professioneller Dienstleister wie ista minimiert diese Risiken. Er hat eine Komplettlösung zur verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung entwickelt. Dabei handelt es sich um ein System, das alle Daten der Heizkostenverteiler, Wärmezähler und Wasserzähler per Funk überträgt. In den meisten Fällen muss daher keine Wohnung mehr betreten werden, der entsprechende Aufwand für die Bewohner/-innen entfällt. Wer die Heizkostenabrechnung selbst erstellen möchte, sollte sich also gut überlegen, ob er/sie nicht doch besser einen Dienstleister beauftragt. Dadurch geht die Heizkostenabrechnung einfach von der Hand und ist rechtssicher und transparent. Gleichzeitig ist es mit einer korrekten Abrechnung leichter, die Energieeffizienz eines Gebäudes zu bewerten und ihren Wert auch langfristig zu erhalten.

