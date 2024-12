Schon beim Hereinkommen wirkt der Raum gemütlich, das Essen sieht lecker aus und die Gäste werden auch im Sitzen nicht geblendet. So passt die Leuchte perfekt zum Esstisch - und so gelingt es!

Die Beleuchtung am Esstisch sollte sich an Form und Größe des Tisches orientieren: Runde Leuchten passen zu runden, lineare Modelle zu langen Tischen.

Darmstadt - Gleich und gleich gesellt sich gerne: Wer eine Leuchte für seinen Esstisch aussucht, kann sich an diesem Sprichwort etwas orientieren. Denn besonders harmonisch wirkt ein Essbereich, wenn die Leuchten der Größe und Form des Tisches folgen. Will heißen: Runde Schirme korrespondieren mit runden Esstischen, lange Möbel brauchen lineare Leuchten, rät die Brancheninitiative licht.de.

Clevere Lösung für Ausziehtische: mehrere kleine Schirme an Stromschienen oder Seil- und Stangensystemen wirken auflockernd und lassen sich einfach versetzen und an die Tischlänge anpassen.

Die richtige Höhe für Leuchten am Tisch wählen

Damit keiner am Tisch geblendet wird - weder im Sitzen noch im Stehen - und sich dennoch alle gut sehen können, empfehlen die Experten: Zwischen den Leuchten, die ihr Licht direkt nach unten abgeben, und der Tischplatte einen Abstand von etwa 60 Zentimetern einzuplanen. Die Leuchte am besten also knapp über Augenhöhe sitzender Personen platzieren.

Tipp: Um eine besinnliche Festtagsstimmung zu schaffen, kann man die Tafel mit Kerzen und LED-Lichter in allen erdenklichen Formen und Farben dekorieren. Gedimmtes und warmweißes Licht wirkt besonders gemütlich.

Damit das Essen auf dem Tisch appetitlich aussieht und in natürlichen Farben erscheint, sollte man beim Kauf auf die Farbwiedergabe der Lichtquelle achten - ablesbar am Ra-Index. Sie sollte demnach mindestens bei Ra 80 liegen. Denn dann erscheint etwa die Tomatensuppe oder das Preisleerkompott nicht in faden Brauntönen, sondern in einem satten Rot leuchtet.