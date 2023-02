Die Wälder insbesondere in Sachsen-Anhalt sind ergiebig, wenn es beispielsweise um Pilze, Blumen und Kräuter wie Bärlauch geht. Wie viel darf ich nach Hause mitnehmen? Wie sind also die Regeln?

Blühender Bärlauch: Für viele ein besonderer Genuss, egal ob im Essen oder als Heilpflanze. Es gibt jedoch Regeln zur Entnahme in Wäldern.

Magdeburg/Leipzig - Neun mutmaßliche Bärlauch-Diebe im Alter zwischen 17 und 38 Jahren sind im Schlosspark Rötha südlich von Leipzig auf frischer Tat von der Polizei erwischt worden. Was war passiert? Am Sonntagnachmittag, 29. Januar, sollen sie 140 Kilogramm von Bärlauchpflanzen ausgegraben haben und wollten diese offensichtlich stehlen, wie die Polizei am Tag darauf mitteilte. Die Jungpflanzen standen den Angaben zufolge verpackt sowie teils versteckt zum Abtransport bereit.

Generell gilt: (Heil-) Pflanzen, Blumen und Kräuter dürfen mit nach Hause genommen werden. Allerdingt gilt dies nur für den Eigengebrauch.

Blumen

Im Bundesnaturschutzgesetz ist klar geregelt, dass die meisten Blumen aus dem Wald gepflückt werden dürfen. Allerdings gilt die im Volksmund gebräuchliche Haus-Strauß-Regel. Mehr als ein Strauß Blumen darf es nicht sein, der Natur zur Liebe. Denn gerade Insekten sind auf die blühende Pracht angewiesen.

Verboten ist jedoch das Pflücken in bestimmten Schutzgebieten und besonders geschützten Pflanzen wie zum Beispiel die Wildorchidee.

Experten raten zudem dazu, nicht in den kalten Jahreszeiten Blumen zu pflücken, da Insekten auf jede Nahrunsquelle angewiesen sind. Im Frühling und im Sommer sei dies in Ordnung, wenn ein paar Blumen von einer größeren Ansammlung entnommen werden.

Kräuter und Heilpflanzen

"Es ist verboten, wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten", heißt es im Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes. Jeder dürfe davon abweichend wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.

Heißt: Wo beispielsweise kein Naturschutzgebiet ist, darf für den persönlichen Gebrauch geerntet werden. Das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wild lebender Pflanzen bedarf neben der Erlaubnis des Eigentümers und sonstiger Nutzungsberechtigter der Genehmigung der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde.

Holz

Die sogenannte Handstraußregel gilt nicht für forstlich angebaute Pflanzen. Dazu zählt Holz ebenso wie Setzlinge, ganze Bäume, Reisig und Brennholz.

Auch das Aufsammeln von herabgefallenem Holz, beispielsweise Sturmholz, ist ebenfalls nicht erlaubt. Das Holz gehört dem Besitzer des Grundstücks, auf dem der Baum steht oder stand. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Holz legal zu sammeln: Einige Gemeinden und Forstämter stelle sogenannte Holzsammelscheine aus.

Mundraub

Wer kultivierte und beispielsweise von Obstbauern angebaute Früchte vom Wegesrand mitnehmen möchte, macht sich strafbar. Der sogenannte Mundraub ist verboten. Zwar existiert dieser heutzutage nicht mehr als eigenständiges Delikt, dafür erfüllt er den Tatbestand des Diebstahls laut Strafgesetzbuch.

Auf der Webseite mundraub.org gibt es unter anderem eine Übersicht an städtischen Obstbäumen am Wegesrand, die geerntet werden dürfen.