Virtuelles Wasser sparen Weltweiter Wassermangel: Kein Kaffee mehr am Morgen? So lässt sich Wasser sparen

Trinkwasser stammt aus dem Grundwasser, auch die Industrie bedient sich daran. Aber die Ressource ist wertvoll - und ist in vielen Ländern nicht ausreichend vorhanden. Auch in Deutschland wird Wasser immer knapper. Sachsen-Anhalt schränkt bereits in vielen Landkreisen die Wasserentnahme ein. Wie können wir Wasser einsparen?