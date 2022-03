Neukundenstopp bei Berliner Versorger Gasag: Kein Einzelfall

Strom und Gas sind an den Energiebörsen so teuer geworden, dass einige Versorger derzeit keine neuen Kunden mehr haben wollen. Auch die Berliner Gasag setzt ihr Neukundengeschäft aus.

Berlin - Die hohen Börsenpreise für Strom und Gas machen auch

großen Energieversorgern zu schaffen. Die Berliner Gasag teilte mit, dass sie wegen stark gestiegener Beschaffungskosten

vorerst keine neuen Kunden für Strom und Gas in Laufzeittarifen mehr

annimmt.

Die Gasag ist kein Einzelfall. „Auch wir beobachten aktuell, dass

sich Anbieter temporär mit Neukundenangeboten zurückziehen, haben

hier aber keinen vollständigen Marktüberblick“, sagte ein Sprecher

des Vergleichportals Verivox. Ein Rückzug sei aber kein

ungewöhnlicher Vorgang, betonte er. „Bereits seit Beginn der

Energiekrise pausieren Anbieter immer wieder ihre Neukundenangebote

und kehren zurück, sobald die Marktpreise es zulassen.“

Aus Branchenkreisen wurde bestätigt, dass „vereinzelt“ Unternehmen

keine Neukunden mehr in Sondertarifen aufnähmen oder bei der

Neukundenwerbung zurückhaltend seien. „Die Situation ist äußerst

angespannt und schwierig, weil kaum noch Kalkulationen möglich sind“,

sagte ein Insider.

Die meisten Versorger wie etwa Stadtwerke kaufen einen Großteil ihrer

Strom- und Gasmengen teilweise Jahre im Voraus zu festen Preisen ein.

Benötigen sie darüber hinaus Energie, muss diese an den Energiebörsen

eingekauft werden. Dort sind die Preise in den vergangenen Monaten

deutlich gestiegen, vor allem nach dem Beginn des Krieges in der

Ukraine.

Kein Grund zur Sorge für Bestandskunden

Die Grund- und Ersatzversorgung sei bei der Gasag nicht betroffen,

sagte eine Unternehmenssprecherin. „Als Kunde der Gasag gibt es

keinen Grund zur Sorge - Ihre Versorgung ist gesichert“, hieß auf der

Website. Der Vertrieb sei jedoch vorerst gestoppt. „Aufgrund der

aktuellen Marktsituation und den steigenden Beschaffungspreisen,

verstärkt durch den Ukraine-Konflikt, ist es uns aktuell nicht

möglich, Ihnen ein Angebot mit fairen Konditionen anzubieten.“

Der Großhandelspreis sei verglichen mit März 2021 um mehr als 500

Prozent gestiegen. „Die Gasag hat große Gasmengen bereits frühzeitig

zu niedrigeren Preisen sichern können“, erläuterte das Unternehmen.

„Die neuen hohen Großhandelspreise müssen deshalb nicht komplett an

die Kunden weitergegeben werden.“ Die Gasag liefert Gas in rund

400.000 Berliner Privathaushalte, mehr als 200.000 versorgt sie mit

Strom.

Lage bei Energieversorger Eon

Im vergangenen Herbst hatte Deutschlands größter Energieversorger Eon

für einige Tage keine neuen Gaskunden angenommen und dies ebenfalls

mit den gestiegenen Beschaffungskosten begründet. Aktuell könne man

aber weiterhin Produkte für Neukunden anbieten, betonte ein

Eon-Sprecher. „Die Lage an den Energiemärkten ist seit

Monaten historisch einzigartig“, sagte er. Die Beschaffungspreise für

Energie bewegten sich schon seit Beginn der Heizperiode auf einem

sehr hohen Niveau.

Der Börsenpreis für Gas, das am Folgetag geliefert wird, lag am

Mittwoch bei 150 Euro je Megawattstunde. Drei Wochen zuvor hatte er

noch bei knapp 69 Euro gelegen.