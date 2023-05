So bleibt das Haus an Sommertagen kühl

Bremen - Die beste Methode, um Schlafzimmer und Wohnräume an heißen Sommertagen kühl zu halten: die Wärme erst gar nicht in das Haus lassen. Wie das geht, erklärt die Verbraucherzentrale:

- Fenster zu

An sehr heißen Tagen sollte man vor allem in den kühleren Stunden des Tages lüften. Also nachts oder am frühen Morgen. Tagsüber sollte der Luftwechsel auf das Notwendigste beschränkt werden, so die Verbraucherzentrale.

Aber: Zum Lüften tagsüber gibt es verschiedene Ansichten. Denn wenn drinnen das Thermometer immer höher steigt, ist es für viele ein erlösender Reflex, die Fenster aufzumachen und Durchzug zu erzeugen. Alternativ zum Lüften geben Ventilatoren etwas Abkühlung.

- Rollladen runter

Ist die Hitze im Haus, hat man verloren. Daher lautet einer der wichtigsten Tipps zur Abkühlung: Die Sonnenwärme sollte gar nicht durch Fenster, Balkon- oder Terrassentüren in die Zimmer eindringen können.

Am besten verhindert das außen an den Scheiben installierter Sonnenschutz, also Rollläden, Klappläden und Außen-Jalousien. Sie sollten an heißen Tagen tagsüber geschlossen bleiben, rät die Verbraucherzentrale.

Wer das nicht hat und etwa als Mieter nicht nachrüsten kann, kann immerhin die innenliegenden Jalousien oder Vorhänge nutzen - auch das bringt ein bisschen Abkühlung und lässt noch Tageslicht rein. Die Experten raten, innen montierbare Jalousien mit heller oder metallbeschichteter Außenfläche zu kaufen.