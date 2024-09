Das Gartenjahr ist fast vorbei - könnte man meinen. Doch zu schnell sollten Pflanzenfreunde die Flinte nicht ins Korn werfen. Wer klug anpflanzt, hat noch lange was von seiner grünen Oase. So geht's.

So blüht und leuchtet Ihr Garten bis Ende Oktober

Bornhöved - Der Herbst wird bei der Gestaltung eines Gartens selten berücksichtigt. Dabei ist das blühende Finale doch so schön! Staudengärtnerin Svenja Schwedtke rät, die Freude am Garten durch Stauden mit Herbstfärbung zu verlängern. Das geht sogar jetzt noch.

„Ich empfehle zum Beispiel Bleiwurz einzusetzen, der blüht erst knallblau und im Herbst verfärbt sich sein Laub leuchtend rot“, sagt Schwedtke. Tolle Alternativen sind Astern, Stauden-Sonnenblumen oder der Schnee-Felberich mit seinen weißen waagrechten Kerzen.

„Auch viele Gräser haben eine tolle Herbstfärbung“, so die Expertin. Doch die werden in der Regel im Frühling gepflanzt. Ebenso wie die Herbst-Klassiker Anemonen und Chrysanthemen. Es lohnt sich also, sich im Vorfeld Gedanken zu machen.

Generell gilt: Beobachten Sie Ihren Garten. Ist im August bereits alles verblüht, lohnt sich eine Umgestaltung. Wer die richtigen Herbst-Stars wählt, hat noch bis Ende Oktober etwas von seinem Garten.