Zahlreiche Videos zu #strawberrybugs: Müssen Erdbeeren jetzt ins Salzwasser?

Der Frühling ist da und mit ihm die ersten halbwegs gut schmeckenden Erdbeeren. Doch im Internet machen derzeit Videos die Runde, die den Genuss der roten Früchte leicht verderben können. Was ist dran an den „#strawberrybugs“?

Halle (Saale)/DUR/slo – Vor allem auf TikTok machen derzeit Videos die Runde, welche einem die Lust auf frische Erdbeeren gehörig verhageln können. Unter dem Hashtag „#strawberrybugs“ werden kleine Tiere gezeigt, die sich in den roten Früchten verstecken. Doch was steckt dahinter?

Die Videos funktionieren nach dem gleichen Muster: Mehr oder weniger frische Erdbeeren werden für längere Zeit in Salzwasser gelegt. Anschließend finden sich im Wasser kleine weiße oder dunkle Käferchen und Punkte. Sonderlich appetitlich sieht das tatsächlich nicht aus.

Experten geben aber Entwarnung: Denn was durch das Salzwasser ins Freie gelockt wird, sind meist harmlose Larven der Kirschessigfliege. Das ist eine Fruchtfliege, die ihre Eier auf Beeren und Kirschen legt. Beim Obstanbau sei das nicht zu verhindern.

Es sei keinesfalls notwendig, Erdbeeren in Salzwasser einzulegen, zumal das auch dem Geschmack schadet. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät bei Obst und Gemüse zum Waschen mit Trinkwasser. Das reiche aus, entferne Staub sowie Erde und reduziere Mikroorganismen. Wer Erdbeeren und Co. Im Spülbecken wäscht, sollte aber darauf achten, dass das Becken selbst ordentlich geputzt ist.

An anderer Stelle hilft das Einweichen von Früchten in Wasser übrigens wirklich - und zwar bei Kirschen. Gerade bei wild gepflückten Kirschen sorgt das Einweichen in Wasser für 15 Minuten dafür, dass Maden heraus kommen. Aber auch dort gilt: lauwarmens Trinkwasser nehmen und kein Salzwasser.