Zweitdusche im Keller – Zeitlos elegant, trendbewusstes Design zum kleinen Preis

Keller ist nicht gleich Keller. Früher eher genutzt zum Bevorraten von Lebensmitteln oder als Abstellraum, dient der Keller heutzutage immer mehr als großzügiger, erweiterter Wohnraum. Sei es zum Beispiel als Hauswirtschaftsraum, als Fitnessbereich mit Sauna oder als Partykeller. Und da zieht idealerweise gleich die Ibiza 2000, der Klassiker unter den Kermi Duschkabinen, mit ein. Schnell nach dem Saunagang zum Abkühlen in die Dusche oder bei Matschwetter gleich die schmutzigen Stiefel ausziehen und eine warme Dusche genießen. Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielseitig und bieten die perfekte Lösung. Robust und preislich erschwinglich, eignet sie sich hervorragend als Zweitdusche im Haus. Über viele Jahre hinweg bewährt und mit gewohnt außergewöhnlicher Qualität, zeichnet sie sich durch absolute Langlebigkeit aus. Durch ihr zeitloses Profil- und Griffleistendesign ist sie sehr schick und waagerechte Profile sorgen für ausreichenden Spritzwasserschutz. Durch ein einzigartiges Bauformenprogramm ist sie sehr flexibel einsetzbar. Und kostet noch dazu nicht die Welt. Was will man mehr.

