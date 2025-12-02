Kurz nicht hingeschaut, schon ist Lametta verschluckt, die Kerze umgeworfen oder die Kugel zerbrochen. Welche Weihnachtsfallen im Advent auf Haustiere lauern – und wie man das Schlimmste verhindert.

Wenn's am Weihnachtsbaum glitzert und funkelt: Katzenbesitzer sollten allerdings auf Lametta verzichten. Es kann gefährlich für Darm oder Speiseröhre werden.

Berlin - Advent, Advent, ein Lichtlein brennt - oder auch mehrere. Und dann gibt es da auch noch Adventspflanzen und funkelnde Deko, die für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit sorgen. Wer einen tierischen Mitbewohner hat, sollte aber aufpassen: Der Adventsschmuck kann zur Gefahr werden.

„Offenes Feuer ist immer riskant, wenn Tiere mit im Haushalt leben“, sagt Tierärztin Tina Hölscher von Aktion Tier. Ein wedelnder Schwanz, ein energischer Sprung oder ein neugieriges Anstupsen können bereits eine Kerze umwerfen. Selbst elektrische Lichterketten sind potenziell gefährlich, wenn Tiere an den Kabeln knabbern.

Weihnachtspflanzen wie Mistel, Christrose oder Weihnachtsstern sehen ebenfalls zum Anbeißen aus. Sie sind aber giftig für Tiere und können Magen-Darm-Beschwerden, Speichelfluss oder schwere Vergiftungen hervorrufen, warnt die Veterinärin.

Pfoten weg von Deko und Süßigkeiten!

Wenn alles glitzert und raschelt, weckt das den Spieltrieb. Anhänger, kleine Figuren, Kunstschnee und Lametta bergen ein Risiko. So kann Zerbrechliches wie etwa Kugeln schnell zu Schnittverletzungen führen.

Verschluckte Deko kann Darmverschlüsse zur Folge haben. „Vor allem Lametta ist für Katzen besonders kritisch, da sich die langen Schnüre im Magen-Darm-Trakt verhaken können“, so Hölscher.

Tipp: Wer vorbeugen will, schmückt am besten nur einen einzigen Raum. Bevor man das Haus oder die Wohnung verlässt, schließt man einfach die Tür zum Weihnachtswunderland.

Auch hübsch angerichtete Naschereien wie Schokolade, Rosinen, Nüsse sind tabu für Haustiere. Sie können schwer verdaulich oder auch giftig sein. „Bereits kleine Mengen vor allem dunkler Schokolade können ernsthafte gesundheitliche Probleme auslösen“, warnt Tina Hölscher.