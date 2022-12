Niedrigere Grenzwerte Arbeiter in der EU sollen besser vor Asbest geschützt werden

Jährlich sterben Tausende Menschen in der EU, weil sie am Arbeitsplatz mit Asbest in Berührung kommen. Daher wollen die EU-Staaten nun die Grenzwerte für den zulässigen Kontakt mit dem Schadstoff senken.