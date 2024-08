Nach dem Urlaub direkt wieder urlaubsreif? Wenn es Ihnen auch so geht, sind sie nicht alleine, zeigt eine Umfrage. Wie sich der Erholungseffekt länger konservieren lässt.

Urlaubsentspannung hält oft nicht lange an: Eine Umfrage zeigt, dass sich viele bereits in der ersten Arbeitswoche nach dem Urlaub wieder urlaubsreif fühlen.

Frankfurt - Sind Sie auch gerade frisch erholt aus dem Urlaub zurückgekommen? Die meisten holt der Alltag aber schnell wieder ein. Gut ein Drittel (34 Prozent) der Deutschen fühlt sich bereits in der ersten Arbeitswoche nach dem Urlaub wieder urlaubsreif.

Das zeigt eine Umfrage, die YouGov im Auftrag des Personalberatungsunternehmen ManpowerGroup unter gut 2000 Personen durchgeführt. 8 Prozent gaben zudem an, erst gar nicht entspannt aus dem Urlaub zurückzukommen.

Wie die Entspannung länger anhält

Immerhin: Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) kann etwa einen Monat vom Urlaub zehren, weitere 13 Prozent sogar noch länger, so die Umfrage. Wer das anstrebt, sollte den Wiedereinstieg nach dem Urlaub möglichst bewusst gestalten, rät Kathrin Gülgel, Karriereexpertin bei der ManpowerGroup Deutschland. Dazu sollten Berufstätige vor dem Urlaub zum Beispiel realistisch planen, was sie in der ersten Woche nach der Rück­kehr schaffen können.

Wichtig ist es, sich Zeit zu nehmen, um richtig anzukommen. Etwa, indem Berufstätige sich für die ersten Tage nur wenige Termine vornehmen und Zeitpuffer schaffen, um sich nach der Abwesenheit wieder auf den aktuellen Stand der Dinge bringen zu lassen. Dabei helfen auch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen.