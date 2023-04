Eine Ausbildung machen und gleichzeitig studieren - das geht mit einem dualen Studium. Der Vorteil ist ein höherer Praxisbezug. Laut aktuellen Zahlen kommt das Angebot bei jungen Menschen gut an.

Ein duales Studium verbindet Theorie an der Hochschule und Arbeitspraxis im Betrieb.

Berlin - Immer mehr junge Menschen lassen sich in einem sogenannten dualen Studium ausbilden. Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zufolge waren zum Stichtag Ende Februar 2022 in insgesamt 1749 dualen Studiengängen gut 120.000 Studentinnen und Studenten registriert.

Das waren 5 Prozent mehr Studiengänge und fast 11 Prozent mehr Studenten als bei der Erhebung 2019. Seit dem Beginn der Datenerhebung 2004 hat sich die Zahl junger Menschen, die einen solchen Ausbildungsweg wählen, fast verdreifacht.

In einem dualen Studium können Teilnehmer je nach Modell zum Beispiel einen Berufsabschluss und einen akademischen Abschluss parallel erwerben. Üblicherweise wechseln sich Theorie an der Hochschule und Praxis in einem Partnerbetrieb ab. Von klassischen Studiengängen unterscheide sich das duale Studium durch einen höheren Praxisbezug, heißt es beim BIBB.