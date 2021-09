Umfrage: Persönliche Kontakte verhelfen häufig zu neuem Job

Wer auf der Suche nach einem neuen Job ist, sollte sein Netzwerk nicht unterschätzen. In vielen Fällen haben persönliche Kontakte schon einmal zur neuen Stelle verholfen, zeigt eine Umfrage.

Gerade unter Jüngeren sind viele schon mal über ihr soziales Umfeld an einen Job gekommen.

Eschborn - Oft ist von „Vitamin B“ oder dem „verdeckten Stellenmarkt“ die Rede. Da sind Jobs geht, die nicht über Ausschreibungen, sondern über Kontakte vermittelt werden. Für Bewerberinnen und Bewerber kann das wichtig sein.

Etwa vier von zehn Personen (39 Prozent) haben schon einmal durch persönliche Kontakte einen Job bekommen, so das Ergebnis einer YouGov-Umfrage im Auftrag des Online-Karriereportals Monster. Mehr als die Hälfte der gut 2100 Befragten (55 Prozent) hatte damit bislang keinen Erfolg.

Kontakt zu Teammitgliedern bleibt eher bestehen

Die Umfrage legt nahe, dass es unter Jüngeren eher wahrscheinlich ist, über Kontakte an eine Stelle zu kommen. Zumindest sagte fast die Hälfte (48 Prozent) der 25-34-Jährigen, schon einmal über ihr soziales Umfeld an einen Job gekommen zu sein. In der Altersgruppe über 55 Jahre war es hingegen ein Drittel (33 Prozent).

Am ehesten halten Menschen der Umfrage zufolge Kontakt zu ehemaligen Arbeitskolleginnen und -kollegen sowie Schulfreundinnen und -freunden (je 47 Prozent). Mit dem ehemaligen Chef oder der ehemaligen Chefin haben dagegen die wenigsten noch Kontakt (13 Prozent).