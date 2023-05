Team Liquid konnte sich beim Dota Major in Berlin gegen Team Aster und Tundra Esports durchsetzen.

Berlin - Dota-Weltmeister Tundra Esports ist aus dem Berlin Major ausgeschieden. Team Liquid besiegte das Team um den Deutschen Leon „Nine“ Kirilin mit einem recht klaren 2:0 im Viertelfinale der Lower Bracket.

Im ersten, eher ruhigen Spiel ging Liquid schon früh in Führung. Zwar bäumte sich Tundra zwischenzeitlich auf, das reichte jedoch nicht, um das 1:0 abzuwehren. Die Fans in der Halle unterstützten das Team mit lauten „Let's Go, Liquid!“-Rufen.

Das zweite Spiel der Best-of-Three-Serie startete ausgeglichener, bis Liquid einen Teamkampf in der 22. Minute klar für sich entscheiden konnte. Auch diesen Vorteil spielte die niederländische Organisation, allerdings nicht ohne Fehler, zum Sieg.

Liquid muss als nächstes im Lower-Bracket-Halbfinale gegen den Sieger im Duell zwischen OG und Evil Geniuses ran. EG hatte sich vorher am Tag gegen Talon Esports aus Hong Kong durchgesetzt.