Nach Matthäus-Rückzug Mecker- und Aggro-Eltern: Warum Einmischung Kids schadet

In der Erziehung dreht es sich immer wieder um die Frage, was Eltern ihren Kindern vorleben. Doch was lernen sie, wenn Eltern sowohl im Sport als auch in der Schule lautstark für sie kämpfen?