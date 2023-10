Berlin - In der Gruppenphase des League-of-Legends-Turniers PRM-Pokal haben sich überwiegend die Favoriten durchgesetzt. Als einziger Erstligist kassierte E Wie Einfach das Aus.

Im PRM-Pokal, 2022 noch Super Cup genannt, treten Teams von der ersten bis zur vierten Division der Prime League gegeneinander an. Überraschungen gab es in der Gruppenphase aber nur wenige.

Gegen den Drittligisten Vinine um den Prime-League-Caster Nico „Sola“ Linke kassierte EWI ein klares 0:2 und schied früh aus. Der Erstliga-Meister Unicorns of Love: Sexy Edition verlor zunächst gegen RNL Roar um Jungler Daniel „Dan“ Hockley, der 2014 selbst für die Einhörner gespielt hatte, schaffte es aber in der Lower Bracket.

Auch Schalke 04 benötigte nach einer Niederlage gegen den Zweitligisten All for One Gaming einen zweiten Anlauf. Gleiches galt für die Spieler von NNO Prime, die sich gegen Kaufland Hangry Knights mit 1:2 in die Playoffs zitterten.