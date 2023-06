Reise planen, Hotel buchen, Fahrkarten kaufen, Fotos und Videos machen, Speisekarte übersetzen, den Wetterbericht im Blick. Einfach bedienbare Smartphones und Tablets sind ideale Reisebegleiter.

Reisen ist heute einfacher denn je. Dank Smartphone und Tablet sowie den passenden Apps.

Hat man sich nach intensiver Recherche im Internet erst mal für ein Reiseziel – sagen wir Paris – entschieden, kann es schon losgehen. Mit einer App wie Booking.com findet sich rasch das passende Hotel im historischen Stadtkern. Achten Sie darauf, dass Sie das Zimmer bis zur Anreise kostenlos stornieren können (es könnte ja sein, dass Sie mal krank werden ...).

Die Anreise nach Paris kann umweltbewusst per Bahn erfolgen. Mit der App der Deutschen Bahn ist die Buchung des Tickets ein Kinderspiel. In Paris selbst ist man am besten zu Fuß oder per ÖPNV unterwegs. Orientierung und Navigierung bietet Google Maps. Die Fahrkarten kann man online bereits zu Hause kaufen und auf das Smartphone laden.

Dank Künstlicher Intelligenz ist es heute schon möglich, sich ein gesamtes Besichtigungsprogramm für mehrere Tage kostenlos erstellen zu lassen. Einfach das Programm ChatGPT starten und beispielsweise folgenden Satz eingeben: „Erstelle ein touristisches Programm für 4 Tage in Paris mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, guten Restaurant-Tipps und Tipps für das Nachtleben.“ Sie werden erstaunt sein, was das Programm alles für Sie aus dem Hut zaubert.

Am Urlaubsort selbst sind Anwendungen wie DeepL oder der Google-Übersetzer hilfreich, wenn es darum geht, Speisekarten, Aufschriften, Fahrpläne oder andere Informationen zu verstehen.

Postkarte war gestern. Wer seine Lieben zu Hause mit Fotos oder Videos überraschen möchte, kann das ebenfalls ganz einfach per Smartphone oder Tablet erledigen. Sie sollten lediglich darauf achten, dass Sie mit WiFi verbunden sind, damit die Übertragung der Daten rasch abgeschlossen ist.

Einfach bedienbare Smartphones sind wertvolle Reisebegleiter: Speziell für selbstbewusste Menschen, die gut und gerne auf komplizierte Handhabung verzichten können, sind die übersichtlichen und einfach bedienbaren Smartphones und Tablets des österreichischen Herstellers emporia eine wichtige Unterstützung. Geschäftsführerin Eveline Pupeter: „Mit dem passenden Smartphone oder Tablet und den wichtigsten Apps dazu kann bei der nächsten Reise nichts mehr schiefgehen.“

